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ОТНОВО КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ „Тракия“ се заплита

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Анализ на тол системата сочи за странно поведение на водача

СПЕЦИАЛНО: Мистерията с катастрофата с камиона на АМ „Тракия“ се заплита
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Продължава да се заплита мистерията с камиона, който в петък скъса разделителната мантинела на автомагистрала Тракия, навлезе в насрещното, удари се в два леки автомобила, уби един човек и рани други двама. Пред БНТ от Националното тол управление заявиха, че камионът е изпълнявал редица курсове всеки ден, по едни и същи маршрути и всеки път - празен. Чрез тол системата е анализирано движението на камиона седмица назад преди да стане тежката катастрофа на магистрала Тракия.

проф. Олег Асенов, ръководител на Националното тол управление: „Поведението на тоя шофьор, може да не е той, но на камиона като пътно превозно средство за последната седмица е близко до рисковото, което означава движение със скорости близки и малко над разрешената и странно поведение когато видяхме графиката на движение, в първия момент колегите казаха, да нямаме грешка - това изглежда на графика на автобус, който се движи регулярно по някаква линия - толкова симетрични са курсовете на късо разстояние.“

Още нещо озадачава експертите. Дори на тол рамките, където няма кантар, на снимките се вижда, че покривалото на товара е винаги прибрано, а самата гондола - празна.

проф. Олег Асенов, ръководител на Националното тол управление: „Този камион се движи постоянно или изключително малко натоварен или изобщо ненатоварен. Искам да кажа, че са много курсовете на ден, не са 1 и 2.“

На снимките обаче не се вижда кой е зад волана на камиона.

проф. Олег Асенов, ръководител на Националното тол управление: „На базата на снимковия материал, аналитичните инструменти ни казват, че има намалена пропускливост на предното стъкло, тя може да в резултат на фолио, прахови частици.“

Според Закона за движение по пътищата челното стъкло и предните странични стъкла задължително трябва да имат светло пропускливост от минимум 70%. Поставянето на фолио, което намалява пропускливостта на тези стъкла е незаконно. От Националното тол управление разработват и анализационна система, която да засича рискови профили. Именно автомобили, които често са заснемани да правят нарушения или се движат рисковано.

#водача #странно поведение #тол системата #анализ #АМ Тракия #катастрофа

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