Задържаха 24-годишна жена с над 2 промила алкохол зад волана на Околовръстното

Задържаха млада жена след преследване с полицията в София. Тя е управлявала спортен автомобил с над 2 промила в кръвта. За по-малко от седмица това е втори фрапантен случай, при който шофьор се опитва да избяга на полицията. Тази нощ млада жена на 24 години се опитала да избяга на патрул на 7-о районно.

По неофициални данни става въпрос за дъщеря на политик. На този етап тази информация не е потвърдена официално от МВР. Във фейсбук групата „Катастрофи България“ се появиха и кадри, за които се твърди, че са от въпросната катастрофа. На тях се виждат част от пораженията на автомобила и пътната инфраструктура. Около 3.30 ч. тази сутрин патрул на 7-мо Районно управление забелязал спортен автомобил на Околовръстния път. Полицаите решили да извършат рутинна проверка.

Иво Биков, „Пътна полиция" СДВР: „Колегите от 7-о РУ предприемат спиране на автомобила. Същият не се подчинява и се оттегля с висока скорост. Колегите го последват и установяват, че въпросният автомобил самокатастрофира в мантинела.“

Спортната кола е управлявана от младо момиче на 24 години. Пробата за алкохол е отчела над 2 промила. Направен ѝ е кръвен тест за наркотици, който е бил отрицателен.

Иво Биков, „Пътна полиция" СДВР: „Написан ѝ е акт за установяване на административно нарушение за алкохола, за причиняването на катастрофата и затова, че не се подчинила на контролния орган.“

По линия на гонки и дрифтове снощи са проверени над 200 автомобила в района на „Ботевградско шосе”. Констатирани са множество нарушения, а някои от колите дори са спрени от движение заради изменение в конструкцията.

Стефан Тотев, началник на 5-о РУ: „Други чести нарушения. Липса на оборудване, незаплатени застраховки „Гражданска отговорност“. Често срещано е и т.нар. фолиране. Туниране на предните прозорци, което намалява видимостта.“

При акцията са хванати и мотористи, които се движат без регистрация и шофьорски книжки. Един е задържан с 1,8 промила алкохол в кръвта.

Стефан Тотев, началник на 5-о РУ: „Никакъв компромис няма да правим, защото залогът не са само санкциите, които налагаме. Цената е много по-висока, а именно животът и здравето на нас и нашите близки.”

От МВР очертаха като проблемни зони бул. „България”, „Ботевградско шосе”, Северната скоростна тангента, както и булевард „Цариградско шосе“, където контролът също ще бъде засилен. Вчера и.д. главният секретар на МВР разпореди специализирана акция, свързана с тежкотоварните автомобили и леки коли. Проверени са над 14 000 МПС-та, съставени са близо 4000 фиша и над 400 акта. А ето и най-честите нарушения при тежкотоварните камиони.

Иво Биков, „Пътна полиция" СДВР: „Масово имаме тежкотоварни автомобили със счупен преден прозорец. Имаме автомобили, на които им липсват крепежните елементи. Имаме автомобили с износени гуми. Масово са това. Това са водачи на изключително големи машини всяка една грешка дори да бъде извършено маловажно нарушение би могло да отнеме човешки живот. Към този тип нарушители ще проявим нулева толерантност."

От МВР заявиха, че засилените проверки продължават.

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