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След трагедията край Дупница: Скрит пътен знак и масово неспазване на ограниченията на Е-79

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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При снощната катастрофа с участието на тежкотоварен камион загинаха двама души, а други трима бяха ранени. Тежкият инцидент стана на смрачаване снощи на главния път Е-79 край Дупница, а официална информация за причините за случилото се все още няма. Наш екип днес премина с автомобил последните няколко километра преди фаталната отбивка.

Тръгваме по главен път Е-79 от Дупница посока включването в магистрала „Струма“. Прави впечатление, че шосето е с нов асфалт и добра хоризонтална маркировка. На около 300 метра преди мястото на трагичния инцидент знаци указват, че следва кръстовище, а скоростта не трябва да превишава 60 километра. На по-малко от 50 метра от мястото на катастрофата забелязваме в последния момент знак, че следва опасен завой наляво. Пътната сигнализация е частично закрита от храсти, като е възможно шофьор да се заблуди и по погрешка да влезе в отбивката.

Апостол Василев: „Аз няма да се объркам, обаче хората, които не знаят, може да се объркат.“

Димитър Анастасов: „Ако не пътуваш редовно, можеш да се заблудиш.“

Наблюденията на двамата дългогодишни шофьори са, че преминаващите през отсечката почти не спазват ограниченията.

Апостол Василев: „Особено с тези мощните коли където са, няма пресечена линия, непресечена, нищо не се спазва. И тировете със 100 - 120.“

Димитър Анастасов: „Не ги спазват, мога да кажа 80% не ги спазват, останалите 20% да.“

Според Георги Бързаков от Асоциацията за квалификация на автомобилистите, човешка грешка е причина за катастрофата с двама убити край Дупница.

Георги Бързаков, Асоциация за квалификация на автомобилистите: „Най- вероятно е комплексна причина от превишена скорост, не взимане на правилно решение, заспиване на волана или умора.“

Днес стана ясно, че младежите пътували във фаталния автомобил се прибирали от разходка до Седемте рилски езера. Тежко остава състоянието на 19-годишно момиче, което вчера беше транспортирано от мястото на катастрофата с въздушна линейка. То е с черепно-мозъчна травма и политравми. Другите две момчета, настанени в частна болница в Дупница, са в стабилно състояние.

#незпазване на ограниченията #скрит пътен знак #край Дупница #след трагедията #тежка катастрофа на Е-79

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