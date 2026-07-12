Борисов: Единственият шанс едноличното управление да спре е демократичните сили да извадят обща кандидатура за президент

Единственият шанс едноличното управление да спре е демократичните сили да извадят обща кандидатура за президент, каза в Ловеч лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Според него кандидат-президентската двойка трябва да е на партиите около ЕНП и либералите, а най-голямата формация в център-дясно у нас е именно ГЕРБ:

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Най-големите в център - дясно са ГЕРБ. Най-образно казано кандидат-президентската двойка трябва да бъде на партиите, обединена около ЕНП, либералите, които са в момента в управление в Европа и това може да стане с всеобщи усилия. Начинът, по който се опитват всеки да предлага свой кандидат, е обречен на неуспех. Или се прави нарочно. Единствения шанс едноличното управление да спре е демократичните сили да извадят обща кандидатура."

Борисов коментира и замразяването на договора между "Булгаргаз" и "Боташ":

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Замразяване не означава прекратяване, подозрително е да съвпадне с местните и президентските избори. Нашето правителство казва, че ще се замразява, а турското, че ще се разширява. Аз купувах собственост за българите в Гърция, а те ще замразяват договор за 9 милиарда и в същото време не се знае какво ще се случи и този протокол не се дава да го видим, може да е прекрасен, не се знае. Ще плащаме ли за тези 15 месеца, ако не стане това разширяване, ако нещо се скараме с Турция? Имат президент, който е играч от световна класа. Може би е изгодно и за нас, само че имаме договор само със задължения, без нито едно право. И една министърка от 20-та година сега разбира за какво става въпрос, защо е взимала заплата 5 години?"

Лидерът на ГЕРБ отново припомни, че бюджетите, които партията е внасяла, са били на излишък:

Бойко Борисов, председател на ГЕРБ: "Постната пица остана в бг журналистическа история като пример, но го направихме. Понесохме всички щети, изчистихме дефицитите, те бяха 2 големи плащания – руските реактори дойдоха, не бяха плащали на енергоразпространителите и платихме за българите, които са имали пари в КТБ да си получат по тези 100 000 евро. За 1 година го изчистихме, излязохме на нула и започнахме да градим. Ако правителството внесе такъв бюджет, гарантирам, че ще го подкрепя и ще помоля всички колеги от ГЕРБ да се изкажат ласкаво за него."

Той допълни, че очаква да види след два месеца какви ще са параметрите на бюджета за 2027 г.