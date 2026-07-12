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Опасни батерии в обикновения боклук

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Именно неправилно изхвърлени батерии са причини за много от пожарите в депата

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Батериите нямат място в битовите отпадъци, особено опасни са литиево-йонните батерии. Такива батерии са и най-вероятната причина за пожарът преди няколко дни в склад за пластмасови отпадъци до Стара Загора и големият пожар в завода за рециклиране край Банкя преди седмица. Проблеми са имали и в софийския завод за боклук в Богров. Десетки са случаите и на запалени боклукчийски камиони. Знаят ли хората - къде правилно да изхвърлят старите си батерии?

Деяна Илиева е експерт по безопасни условия на труд. Напоследък й прави впечатление, че пожарите причинени от литиево-йонни батерии зачестяват.

Деяна Илиева, експерт по безопасни условия на труд: "В Германия последния месец 6 пожара във фабрики, буквално с щети за милиони и за околната среда разбира се, защото видяхте какво стана от "Екобулпак", доста тежко дишане имаше."

За пожара в предприятието край Банкя причината най-вероятно отново е пропусната литиево-йонна батерия, изхвърлена в контейнер за разделно събиране.

Деяна Илиева, експерт по безопасни условия на труд: "То тогава е възможно на входа да не може да се направи разделянето и да се стигне до удар в шредера, или когато се съхраняват на открито високата температура."

Според Деяна трябват повече информационни кампании за това къде е правилно да се изхвърля този опасен отпадък. Наша проверка показа, че дори някои служители на заводите за боклук не са информирани.

" - Къде ще я хвърлиш?
У кофата.
- Може да запали. Ей сега стана пожар в Божурище.
Знам, там сипвам с камиона боклука."

"Не трябва да хвърлят в боклука. Трябва да слага в плик и да не хвърля в боклук."

"В търговските обекти на мобилните оператори, в строителните хипермаркети."

И още във всички места където се продават батерии в 24-те районни администрации на София, в детските градини, училища и големите учреждения. Можете да извикате и фирма по заявка за извозване.

Татяна Асенова, началник "Контрол на околната среда", Столичен инспекторат: "Въпрос на това дали има чуваемост или дали разбират смисъла на разделното събиране.Или си казват - ей сега имам 5 батерии, ще ги хвърля в кофата, вместо да ги върне магазина. Трябва да променим мисленето си."

Събраните батерии само в София са стотици тонове и се увеличват с всяка година. От Европейската комисия обмислят въвеждане на депозитна система за батерии. Ако се колебаете къде да изхвърлите и друг отпадък можете да използвате интерактивната карта на София No waste map.



#правилно изхвърляне #изхвърляне в боклука #предизвикване на пожари #литиево-йонни #батерии

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