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Обезопасиха района около повредената тръба в морето край Созопол

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Обезопасиха района около повредената тръба в морето край Созопол
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Корабоплаването в района на повредената отвеждаща тръба на пречиствателната станция край къмпинг „Златна рибка“ в Созопол вече е обезопасено, съобщиха от Министерството на транспорта.

След установяването на точните координати на засегнатия участък Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е разпространила навигационно съобщение за опасен район, за да предупреди преминаващите плавателни съдове.

От Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ са поставили обозначителен буй, който маркира мястото и осигурява необходимата видимост в района.

Към момента зоната остава под наблюдение, като няма данни инцидентът да създава затруднения за корабоплаването.

#тръба в морето #край Созопол #спукана тръба #Созопол

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