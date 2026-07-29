Обезопасиха района около повредената тръба в морето край Созопол

Корабоплаването в района на повредената отвеждаща тръба на пречиствателната станция край къмпинг „Златна рибка“ в Созопол вече е обезопасено, съобщиха от Министерството на транспорта.

След установяването на точните координати на засегнатия участък Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е разпространила навигационно съобщение за опасен район, за да предупреди преминаващите плавателни съдове.

От Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ са поставили обозначителен буй, който маркира мястото и осигурява необходимата видимост в района.

Към момента зоната остава под наблюдение, като няма данни инцидентът да създава затруднения за корабоплаването.