Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за забрана за внасяне на храна и напитки на плажа

Табела, която забранява внасянето на храна, напитки и чадъри на плажа, предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Казусът е от къмпинг „Черноморец“. Табелата провокира и проверка от Министерството на туризма.

Това е пътят към плаж „Къмпинг Черноморец“, където до скоро е била поставена спорната забранителна табела. Днес тя вече е премахната. Първоначално от управата на плажа заявиха, че подобна табела изобщо не е съществувала. По-късно обаче признаха, че на мястото все пак е имало обозначение, но уточниха, че то се е отнасяло само за зоната около заведението на плажа. След сигнал беше извършена проверка от Министерството на туризма. От ведомството са дали указания надписът да бъде коригиран, така че ясно да се посочва за коя зона се отнасят въведените забрани. Към момента табелата вече е премахната, а остава въпросът дали и как ще бъде обозначен режимът за достъп и ползване на района. От години Диляна Тинева и семейството й живеят в Германия. Летните си почивки обаче прекарват в родния Бургас. Преди дни решили да посетят плажа край къмпинг „Черноморец“.

Диляна Тинева: „Аз много отдавна не бях ходила на това място. Първото, което видях беше една голяма табела, че е забранено да се носи храна и вода на плажа. Табелите се повтаряха, няма как да ги подминеш.“

Диляна казва, че с децата си, е искала да посети платената зона на плажа.

Диляна Тинева: „Не разбирам защо, при положение че си плащам чадър и шезлонг, трябва да бъда задължена да ползвам консумация. Това, което всъщност ни разгневи е, че някой забранява насъщни човешки потребности – храна и вода.“

Проверяваме на място какви са забраните на плажа. Но днес табелата липсва. А служители твърдят, че въобще не е поставяна.

Радостин Вутов, служител на плажа: „Всичките табели са тук при нас. Можем да ги разгледаме всички, да направим една разходка и да ги видим.“ - БНТ: А тази, на която се забраняват някакви неща? – „Не се забранява нищо.“

Малко по-късно стана ясно, че табела със забрани все пак е имало, но е премахната.

Кристиян Георгиев, управител на плажа: „Имаше такава табела насочена към частта, в която ние продаваме чадъри и шезлонги, като никога не сме забранявали на някого да си внася храна и напитки към свободната зона. Премахнали сме я, при положение че има отзвук, който е негативен. Ние винаги гледаме хората да си тръгват от нашия плаж с позитивни емоции.“

Казусът предизвика извънредна проверка от Министерството на туризма. А с нея се появи и трета версия за табелата.

Иван Виделов, директор на Дирекция „Контролна и инспекционна дейност“: „Табелката касае само и единствено заведението и платената зона пред заведението. Не касае свободната зона. Това, което направихме беше да помолим концесионера да коригира надписа на табелата като уточни, че това касае само заведението и площта пред заведението, която е платена.“

Според Министерството на туризма не е нарушение, ако има забрана за внасяне на храни и напитки в плажните зони към заведенията. Но рестрикции не могат да бъдат налагани в платените зони, на които се отдават само чадъри и шезлонги.

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