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Рекордно ниските нива на река Дунав блокираха круизен кораб и спряха ядрен реактор в Румъния

Стилиян Деянов от Стилиян Деянов
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Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Круизен кораб на път за Видин е заседнал в румънския участък на Дунав заради рекордно ниските нива на реката. Наложи се евакуация на всички блокирани пътници. Към този час всички са изведени и с помощта на катер на гранична полиция и са в безопасност.

Корабът е с 230 души на борда - 186 от които туристи, останалите членове на екипажа. Плаващият под швейцарски флаг кораб е заседнал до румънския бряг, много близо до мястото, където Дунав, достига територията на България, приблизително срещу българското Ново Село. Румънското селище, до което е заседнал, се казва Гърла Маре, което означава „Голямото Дере“ и има славянски произход.

Рекордно ниските нива на Дунава предизвикват и други проблеми в Румъния. Най-големият: спирането на първия реактор на атомната централа в Черна Вода, осигуряващ 10% от електричеството, потребявано в Румъния. Спирането на реактора е превантивно и не представлява никаква опасност за населението или околната среда. Очаква се в следващите дни Румъния да купува електричество от регионалния пазар. Румъния често е краен клиент на евтин соларен ток, който България купува през деня от Гърция, складира и след това препродава.

#реактор #туристи #круизен кораб #Дунав

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