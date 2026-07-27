Румъния изключва превантивно ядрен реактор заради сушата

Румъния изключва превантивно единия от своите два ядрени реактора на река Дунав. Мярката трябва да предотврати повреди по охлаждащата система, след като реката достигна най-ниското си равнище от три десетилетия.

Двата румънски реактора са с мощност по 706 мегавата и дават около 20% от производството на електроенергия на страната.

Според Министерството на енергетиката в Букурещ пиковата консумация тази седмица е била 7300 мегавата, докато собственото производство е било до 4300 мегавата. Разликата се компенсира с внос.