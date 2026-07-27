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Румъния изключва превантивно ядрен реактор заради сушата

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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По света
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Снимка: илюстративна
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Румъния изключва превантивно единия от своите два ядрени реактора на река Дунав. Мярката трябва да предотврати повреди по охлаждащата система, след като реката достигна най-ниското си равнище от три десетилетия.

Двата румънски реактора са с мощност по 706 мегавата и дават около 20% от производството на електроенергия на страната.

Според Министерството на енергетиката в Букурещ пиковата консумация тази седмица е била 7300 мегавата, докато собственото производство е било до 4300 мегавата. Разликата се компенсира с внос.

#румъния #аец #реактори #Дунав

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