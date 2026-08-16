Гръцките власти се борят с наводнение на полуостров Пелопонес и пожар на остров Скирос

Наводнение на полуостров Пелопонес и значителен пожар на остров Скирос са най-големите предизвикателства пред службите за гражданска защита в Гърция през този уикенд, съобщава държавната телевизия ЕРТ. И двате бедствия възникнаха вчера на празника Успение Богородично, на който голяма част от гърците пътуват до родните си места или до туристическите центрове на страната.

Силна лятна буря удари в събота областта Мани в Югозападен Пелопонес, като причини за кратко време наводнения и сериозни проблеми по пътищата и инфраструктурата. Дъждът е продължил около 2 часа, но за това време в източната част на Мани са паднали около 140 литра на квадратен метър. Една жена е пострадала, след като автомобилът ѝ е бил ударен от мълния. Тя е била откарана в болница, като животът ѝ не е в опасност и състоянието ѝ се оценява като добро.

Противопожарните служби са получили около 50 обаждания с искане за съдействие предимно от блокирани по наводнените пътища автомобили. В поне 10 от случаите пожарникарите са се намесили за прехвърлянето на пътниците на безопасно място. Според местните жители подобни природни явления в Мани са необичайни за сезона.

Отново вчера голям пожар избухна на остров Скирос в Егейско море, като се е наложило хората от едно населено място да бъдат евакуирани. Кметът на острова Кириакос Андонопулос каза, че в момента няма риск за жителите и за туристите. Гасенето на пожара се затруднява от силните ветрове, които достигат до седма степен по скалата на Бофорт, но се очаква през деня да отслабнат.