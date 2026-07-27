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Все по-горещо ще бъде през следващите дни

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Снимка: БТА/Архив
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Все по-горещо ще бъде през следващите дни. Температурите в по-голямата част от страната ще бъдат опасно високи, през втората половина на седмицата почти навсякъде над 35°. Ще се повишава и опасността от възникване на пожари.

Утре максималните температури ще бъдат от 30° на североизток до 36° на юг, в София – около 31°. Ще духа умерен, временно силен северозападен, в източната половина от страната - североизточен вятър.

Превалявания отново ще има, но само в следобедните часове и на по-малко места, в сравнение с днес, главно в източните и планинските райони.

Слънчево ще бъде и на морския бряг, със следобедни валежи главно по северното крайбрежие и максимални температури от 26° до 30°. Вятърът ще е слаб до умерен от север-североизток, след обяд – от изток.

Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, с височина на вълните до около метър.

Температурата на морската вода слабо се понижи и е 21°- 22° на север и около 23° на юг.

В планините ще духа силен, временно бурен северозападен вятър. Ще бъде слънчево, но по късно през деня на места, главно в масивите от Западна България, ще превали.

И в по-голямата част от Балканите ще бъде слънчево, а температурите ще се повишават, по-съществено в южната половина от полуострова.

Под влиянието на обширен антициклон, слънчево ще се задържи времето почти навсякъде в Западна и Централна Европа. Продължава горещото време във Франция и Испания.

Екстремно високите температури и сухото време допълнително затрудняват борбата с пожарите в тези страни, за които ви разказахме преди минути в новините.

И у нас, в сряда в почти цялата страна, с изключение на Черноморието, ще бъде горещо, с максимални температури между 32° и 37°.

С продължаващото повишение на температурите, ще се увеличават районите с много висок и екстремен риск от пожари - областите в оранжево и червено на картата.

И през следващите дни ще бъде слънчево, в източните райони – ветровито. Ще бъде все по-горещо, на много места в страната - с опасно високи температури.

Очаква се да бъдат измерени стойности около 40° на сянка. По-ниски ще остават температурите само по Черноморското ни крайбрежие.

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