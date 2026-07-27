Засилен трафик: По 900 нарушения на ден по магистралите заради гастарбайтерите

Какъв е делът на чуждестранните автомобили преминали през нашата страна от началото на месеца? Данните на Националното толуправление показват, че над 3 милиона са румънските автомобили, което се обяснява с факта, че те нямат алтернативно трасе до гръцките плажове.

На второ и трето място обаче се нареждат автомобилите с германски и турски регистрации, като делът им по магистрала "Марица", където стана и тежката катастрофа достига до 70% от целия трафик.

Оказва се за последните 10 дни голяма част от нарушенията за средна скорост са извършени именно от чужди шофьори.

Така изглеждат границите на Унгария, Сърбия и България днес. Хиляди автомобили от Западна Европа преминават транзит през страната ни, за да стигнат за летните си почивки - основно в Турция. А бензиностанциите по магистралите "Тракия" и "Марица" са пълни с гастарбайтери.

"Пътуваме с кола от Германия за Турция. 3 дни ни отнема целият път. Спираме по бензиностанции, за да правим почивки, все пак баща ми, който шофира трябва да почива. Спираме и за да закусваме."

От Националното толуправление отчитат, че близо 70% от трафика по магистрала "Марица" е чуждестранен. Над 90% от нарушенията за средна скорост на същия път са извършени от автомобили с чужда регистрация.

"Турските регистрации автомобилите са много по- агресивни на пътя, бутат се, засичат ни." проф. Олег Асенов, Национално толуправление: "Традиционно за цялата страна за всички отсечки имаме между 250-300 нарушения на ден. Последните 10 дни те се покачиха почти тройно на 900 нарушения на ден, като основно принос върху това има маршрутът "Калотина - Капитан Андреево" и най-натоварения участък с нарушения на средна скорост е на АМ "Марица"."

Пред завършване е и системата, която ще позволи глобяване на чуждестранните шофьори в реално време и преди да са напуснали страната.

проф. Олег Асенов, Национално толуправление: "Когато един нарушител почувства силата на закона и на контролния орган практически в момента, когато той извършва нарушението - това има значително по-възпиращ ефект за бъдещите му действия, отколкото ако той просто напусне страната, няма нарушение и си мисли, че всичко му се е разминало."

От Националното толуправление отчитат, че за последния месец преминаванията през пътищата на страната са близо 71 милиона. От тях малко над 14% са на чуждестранни автомобили.



