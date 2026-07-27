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Иран предупреди България за „Безмер“, властите уверяват: Няма непосредствен риск

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Пряка заплаха за сигурността на България няма - това стана ясно след среща на премиера Румен Радев с министри и шефовете на служби.

Засилени са мерките за охрана на летище „Безмер“ и на въздушното пространство на страната.

Междувременно иранското външно министерство отправи ново предупреждение към България заради съгласието на българския парламент до 8 американски самолета -цистерни да бъдат разположени в "Безмер".

От срещата на премиера със службите рано тази сутрин стана ясно, че са предприети мерки за засилване на охраната на летището в "Безмер", на въздушното ни пространство, а също и за сигурността на гражданите.

Поредната реакция на иранското външно министрество дойде в отговор на журналистически въпрос по време на седмичната пресконференция и той беше за решението на българския парламент да допусне на територията на страната ни американски самолети - цистерни.

Говорителят на ведомството Исмаил Багаи заяви, че Техеран е наясно, че България и преди е давала разрешение летището в София да бъде използвано за войната срещу Ислямската република.

Исмаил Багаи, говорител на иранското външно министерство: "Лицата, които вземат решения в България трябва да носят отговорност за опасното решение да приемат американски самолети - цистерни. Това не съответства на фундаменталните принципи на хартата на ООН и на основите на международното право. Според Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, това решение може да се тълкува като акт на агресия."

Багаи каза още, че е нясно, че народът на България и значителен брой български парламентаристи са против решенията за американските самолети. От Техеран добавят още, че всеки честен човек знае, че военната агресия на Съединените щати и Израел срещу Иран е незаконна и, че тези две държави са извършили "безброй военни престъпления".

В отговор на въпрос "По света у и нас" от българското външно министерство заявиха, че за момента няма промяна в позицията на ведомството по въпроса, изразена след връчената ни официална нота от ослоството на Иран миналата седмица.

Тогава бе заявено, че България не предприема никакви враждебни действия спрямо Иран в изпълнение на ангажиментите си към своя съюзник – Съединените американски щати. От територията на България няма да бъдат извършвани военни действия в Близкия изток.

А по-рано днес на работна среща в Министерския съвет бе обсъдена средата за сигурност и произтичащите от нея предизвикателства за страната ни.

В срещата са участвали премиерът Румен Радев, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, на отбраната Димитър Стоянов, на транспорта Георги Пеев и шефовете на всички служби за сигурност.
Те са подчертали, че няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна.

Вижте още в прякото включване на Ирина Цонева

#нови предупреждения #служби #Иран #Министерски съвет #среща

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