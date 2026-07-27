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След среща на службите при Радев: Няма пряка заплаха за сигурността на България

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Отговорните институции са в непрекъснат контакт при предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна

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Снимка: Министерският съвет
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Средата за сигурност и произтичащите от нея предизвикателства за страната обсъди премиерът Румен Радев на работна среща в Министерския съвет.

В срещата участваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев, директорът на Служба "Военно разузнаване" бригаден генерал Венелин Венев, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-командирът на ВВС бригаден генерал Димитър Георгиев, и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, временно изпълняващия задълженията на вакантна длъжност директор на служба „Военна полиция“ полковник Християн Христов.

Представителите на службите за сигурност подчертаха, че няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна. Предприети са мерки за засилена охрана на летище "Безмер", на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите.

#летище "Безмер" #Министерския съвет #национална сигурност

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