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Министърът на правосъдието ще провежда и координира политиката в областта на правната помощ

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Снимка: БТА/Архив
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Министърът на правосъдието ще назначава и освобождава председателя и заместник-председателя на Националното бюро за правна помощ, предвиждат промените в Закона за правната помощ, качени за обществено обсъждане.

Промяната цели по-ясно обвързване на правомощията с отговорността за държавната политика в областта на правната помощ. Тя се разработва, координира и провежда от министъра на правосъдието, а НБПП е органът, чрез който се организира и прилага на практика. Бюрото е и второстепенен разпоредител по бюджета на Министерството на правосъдието.

#правната помощ #областта #координира политика #министърът на правосъдието

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