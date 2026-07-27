МВнР на Иран отново с предупреждение към България.

"Лицата, които вземат решения в България трябва да носят отговорност за опасното решение да приемат американски самолети - цистерни - това заяви говорителят на Министерството на външните работи на Иран Исмаил Багаи, цитиран от иранската агенция Ирна.

В отговор на въпрос по време на седмичната пресконференция за решението на българския парламент да допусне на територията на страната ни американски самолети - цистерни, Багаи заяви, че Техеран е наясно, че България и преди е дала разрешение летището в София да бъде използвано за войната срещу Ислямската република.

Това "не съответства на фундаменталните принципи на хартата на ООН и на основите на международното право", заяви Исмаил Багаи.

Говорителят на МВнР на Иран добави, че според Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, това решение може да се тълкува като акт на агресия.

Багаи каза още, че е нясно, че народът на България и значителен брой български парламентаристи са против решенията за американските самолети.

От Техеран добавят още, че всеки честен човек знае, че военната агресия на Съединените щати и Израел срещу Иран е незаконно и, че тези две държави са извършили "безброй военни престъпления".

На запитване на "По света у и нас" от българското министерство на външните работи заявиха, че за момента няма промяна в позицията на ведомството по въпроса, изразена миналата седмица.