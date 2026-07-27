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На косъм от трагедия: Автобус навлезе в насрещното на "Цариградско шосе", разкъса мантинелата и се заби в бетонна преграда

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Голяма трагедия можеше да се случи на един от основните булеварди в София - "Цариградско шосе". Автобус по линия 204 разкъса мантинелата навлезе в насрещното движение и се заби в бетонната преграда на моста. Само това предотврати падането на превозното средство от 7 метра височина.

Четирима души са в болница. При инцидента движещите се в насрещното движение автомобили са успели да спрат навреме и са предотвратили удар с автобуса.

Какви са причините за инцидента ще кажат експретизите, но по първоначални данни най-веоятно поради техническа повреда шофьорът е изгубил управление над автобуса и така букваално е преминал през мантинелата и се е спрял в бетонната преграда, преди края на моста.

Според наши източници, сериозни отклонения в задната част са дебалансирали автобуса буквално секунди преди катастрофата, а свидетели разказват, че по време на движение се е чувало странно тропане в средата на превозното средство, при т.н. "хармоника".

По-малко от метър и една бетонна преграда делят катастрофиралия автобус от голяма трагедия. Борислав Сандов е пътувал в него малко преди катастрофата, слезнал защото се усъмнил в техническото му състояние.

Борислав Сандов: "Причината беше, че се чуваше едно тракане в средната част на автобуса, което ме притесни и реших да сменя с другия автобус малко по-рано от предвиденото и това, което ми показваше като маршрут. За щастие, защото щях да се озова в този автобус по време на катастрофата."

Автобусът по линия 204 се движил от кв. "Дружба" към центъра на столицата. Шофьорът губи управление сeкунди след като стъпва на моста над 4-ти километър.

Николай Пелтеков, директор на СДВР: "Видимо, това което се забелязва на камерите за видеонаблюдение най-вероятно става въпрос за техническа неизправност."

По време на огледа е забелязано, че и гумите на автобуса имат проблеми.

Николай Пелтеков, директор на СДВР: "По протектора на гумите има някакви наранявания, но сега като се извършва разследването ще уточним дали са в резултат на преминаване и късане на мантинелата или са били от преди това."

За техническа неизправност пред разследващите говори и шофьора на автобуса. Усетил несигурност в управлението още в началото на моста.

Николай Пелтеков, директор на СДВР: "На камерите се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно. В резултат, на което самия автобус започва да се завърта по посока на движение - център, в резултат на това и инерцията и скоростта, къса мантинелата и навлиза в насрещното платно на "Цариградско шосе"."

Шофьорите, движили се в насрещното, са видели навреме проблема с автобуса, успели са да реагират и да избегнат удар при навлизането на машината в платното им. Ще се проверява защо мантинелата не е успяла да спре автобуса.

Николай Пелтеков, директор на СДВР: "Има ли вина от страна на институции по отношение на мантинели, на пътна настилка, на техническа неизправност на превозното средство, на гуми, както питахте преди малко."

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на автобуса са отрицателни.

Николай Пелтеков, директор на СДВР: "Самият водач назад във времето има три леки ПТП, има и издадени 4 фиша за превишена скорост."

От Столичната община избраха да не говорят пред медии, но изпратиха съобщение, че автобусът е минал на технически преглед на 21 юли, а на 25 юни му е било извършено техническо обслужване. Ще изискат от "Столичен автотранспорт" пълна проверка на причините за катастрофата, в който четирима бяха ранени, а затруденията в трафика изнервиха десетки хиляди.

Вижте още в прякото включване на Иво Никодимов.

#разкъсана мантинела #катастрофа на Цариградско шосе #автобус 204 #фишове #проверка

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