Столичната община ще изиска пълна проверка на инцидента с автобус по линия 204

Столичната община ще изиска от "Столичен автотранспорт" пълна проверка на причините и обстоятелствата, довели до пътнотранспортното произшествие с автобус по линия 204, съобщиха от "Московска" 33.

Общината поднася своите искрени извинения на пострадалите и на всички граждани, засегнати от инцидента. От "Московска" 33 допълват, че са пострадали петима души, като четирима за транспортирани в две столични болници.

По данни на "Столичен автотранспорт" автобусът с инвентарен № 3310 е преминал годишен технически преглед на 21 юли 2026 г., а на 25 юни 2026 г. му е извършено техническо обслужване.

Днес в 13.55 ч. автобусът е загубил управление на бул. "Цариградско шосе", на моста над площад "Авиацията", в посока центъра, и е навлязъл в платното за насрещно движение.

Предстои да бъдат прегледани записите от видеонаблюдението. Към момента те не могат да бъдат изтеглени от автобуса поради установен теч на гориво.

СНИМКИ: ИВАН МУШКАРОВ, БНТ

По информация на "Столичен автотранспорт" водачът е ползвал три последователни дни отпуск – от 22 до 24 юли 2026 г., последвани от два дни седмична почивка – 25 и 26 юли. На 27 юли той е застъпил първата си работна смяна.

От "Столичен автотранспорт" обявиха, че ще предоставят допълнителна информация след приключване на детайлната техническа експертиза.