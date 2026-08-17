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Шофьор блъсна велосипедист и избяга от мястото на произшествието в Чепеларе

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Шофьор блъсна велосипедист и избяга от мястото на произшествието в Чепеларе
Снимка: БТА
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Шофьор блъсна велосипедист в Чепеларе и напусна мястото на произшествието, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян. Водачът е установен по-късно от полицията.

Инцидентът е станал на ул. „Васил Дечев“ в града. Мъж на 79 години от Смолян, управлявал лек автомобил, предприел изпреварване на велосипед, управляван от 45-годишен жител на Чепеларе. По данни на полицията шофьорът не спазил необходимата дистанция при маневрата и блъснал велосипедиста, след което напуснал местопроизшествието.

Пострадалият е транспортиран в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян, където е установена фрактура на крака. Няма опасност за живота му. Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство. От началото на годината в област Смолян са регистрирани над 10 170 нарушения на скоростните режими. В рамките на националната операция „Скорост“, проведена в началото на август, са засечени 387 нарушения на скоростта, допълниха от полицията.

#място на произшествието #Чепеларе #блъснат велосипедист #шофьор

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