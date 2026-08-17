Как се съхраняват картините в "Квадрат 500"?

Задавали ли сте си някога въпроса къде се съхраняват картините, когато не са част от изложба? В депата в галерия „Квадрат 500“ има специални условия за качественото им съхранение - липсват контакти, за да се избегнат искри и евентуално възникване на огън. Също така всяко едно от помещенията е обезопасено с пожаробезопасна система, а при евентуален огън при картините се пуска газ вместо вода, който не позволява възпламеняване.

Помещения с контролиран достъп - хладни и тихи. Там, където картините си почиват, когато не участват в изложби.

д-р Таня Станева, главен уредник в графичния кабинет на Националната галерия: „Независимо дали те са създавани векове назад, или са произведения на съвременното изкуство, за всяко едно се полага еднаква грижа.“

В тези шкафове се крият над 20 000 творби върху хартия, печатна графика, рисунки, акварели на български и чуждестранни автори, създавани през различен период от време.

д-р Таня Станева, главен уредник в графичния кабинет на Националната галерия: „Както виждате, те са опаковани, не седят така самостоятелно, в безкиселинна хартия, в такива специални папки, които предпазват и самите работи в чекмеджето, като естествено в чекмеджето те са изолирани от външен досег с прах, допълнителна светлина.“

На подвижни скари е подредена и най-голямата живописна колекция на Националната галерия, която се състои от над 3800 произведения, създадени между 1944 г. и 2000 г.

Ива Велева, уредник на фонд „Живопис от втората половина на XX век“ в Националната галерия: „Задължително спазваме оптимален микроклимат за произведенията. Температурата е хубаво да бъде между 18 и 22 градуса и влажността трябва да бъде между 45 и 55%. Като има специални уреди във всяко депо, които записват тези данни. Ако е прекалено сухо, се слагат овлажнители в помещенията или ако е завишена влажността, се слагат влагоуловители.“

И няма значение дали произведенията в Националната галерия се съхраняват във фондохранилища, или са част от постоянна експозиция - и в двата случая получават грижа всеки ден, за да бъдат в най-добро състояние.