Как пчелите се справят с горещините и как пчеларите могат да им помогнат?

Не само за хората, но и за животните горещото време може да е предизвикателство. Пчелите също се нуждаят от специални грижи в дните с високи температури. Експерти съветват кошерите да бъдат на сянка или капакът им да се покрива със сенници или клони, както и да поставят поилки близо до кошерите. Горещото време и продължителното засушаване се отразяват на всички живи организми. Пчелите обаче са намерили своите умни начини да се справят с високите температури.

Георги Куртев, пчелар: „Те се стремят да поддържат винаги константна температура от около 34-35 градуса максимално в кошера, като използват крилата си като начин на вентилация и освен това водата, тоест пчелите носят много вода лятно време, която изпаряват в кошера и като един климатик го охлаждат.“ Сергей Петров, пчелар: „Те заемат специални позиции, всяка една от тях, за да застанат в такава структура, че да могат да изведат топлия въздух навън.“

Освен да разчита на естествените методи за охлаждане на насекомите, добрият пчелар знае как той може да ги улесни през лятото.

Георги Куртев, пчелар: „В моя двор съм поставил на две места плосък съд с камъчета вътре, за да могат пчелите да стъпват на камъчетата и да пият вода.“ проф. д-р Калинка Гургулова, специалист по болести на пчелите: „Когато се създава пчелина е добре да се разполагат кошерите на шарена сянка, да има дървета, в големите жеги могат да се сложат различни сенници и мрежи над кошерите. Най-елементарното е да се сложат клонки, сено, слама върху покривите на кошерите.“

Снимки: БНТ, Дарина Ангелова

В един такъв кошер живеят между 40 и 60 хиляди пчели. За един сезон те успяват да произведат до 30 килограма мед. Интересното на този тип кошери е, че те са с отворено дъно, което помага за вентилацията и поддържането на температурата в кошера.

Сергей Петров, пчелар: „Кошерът на практика има само една мрежа и няма дъно, което помага на пчелите да терморегулират по ефективно."

При всички случаи екстремните жеги влияят на пчелите и добива на мед.

проф. д-р Калинка Гургулова, специалист по болести на пчелите: „Пчелите престават да излизат при високи температури, не внасят нектар и прашец в гнездото, също така при тях се получава намаление на имунитета, пчелната майка спира да снася, наоколо няма цъфтяща растителност, пашата прекратява, в резултата на това пчелните семейства драстично отслабват, при което те могат да загинат или ако оцелеят и се заземят отслабнали, те загиват през зимния период.“

Въпреки топлото време, пчелари отчитат, че тази година е била добра за тях.