БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Изтеглиха катастрофиралия автобус на „Цариградско...
Чете се за: 01:12 мин.
Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско...
Чете се за: 02:05 мин.
МВнР на Иран отново с предупреждение към България
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изтеглиха катастрофиралия автобус на „Цариградско шосе“, възстановено е движението в района

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази
изтеглиха катастрофиралия автобус bdquoцариградско шосеldquo
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Изтеглиха автобуса, който катастрофира на „Цариградско шосе“ по-рано днес в столицата. Възстановено е движението и в двете посоки на пътни превозни средства в пътния участък, съобщиха от Столичната община. По-рано днес автобус по линия №204 скъса мантинелата на моста над площад „Авиацията“, в посока центъра, и навлезе в платното за насрещно движение.

Инцидентът става след спирка "Плиска" в посока изхода на София.

Автобусът по линия №204 е преминал през останалите ленти за движение, скъсал е мантинелата и е навлязъл в платното за насрещно движение, където е ударил друга мантинела.

При инцидента са пострадали петима души. Четирима от тях са транспортирани в столични болници.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

#скъсана мантинела #бул. "Цариградско шосе" #София #автобус #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
2
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
3
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
4
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Голям брой от най-големите медузи в света се появиха край бреговете на Масачузетс
5
Голям брой от най-големите медузи в света се появиха край бреговете...
Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“ в София, четирима са откарани в болници
6
Автобус скъса мантинела на булевард „Цариградско шосе“...

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
5
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Регионални

Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско шосе“, има 4 фиша за превишена скорост
Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско шосе“, има 4 фиша за превишена скорост
В Ямбол задържаха жена, опитала да обере аптека с газ-сигнален пистолет В Ямбол задържаха жена, опитала да обере аптека с газ-сигнален пистолет
Чете се за: 00:57 мин.
Столичната община ще изиска пълна проверка на инцидента с автобус по линия 204 Столичната община ще изиска пълна проверка на инцидента с автобус по линия 204
Чете се за: 01:40 мин.
Тестват безплатно за хепатит В и С по повод Световния ден за борба с хепатита Тестват безплатно за хепатит В и С по повод Световния ден за борба с хепатита
Чете се за: 02:45 мин.
Депозитите на домакинствата у нас за първите шест месеца вече са близо 57 млрд. евро Депозитите на домакинствата у нас за първите шест месеца вече са близо 57 млрд. евро
Чете се за: 01:30 мин.
Спасиха три малки щъркелчета след буря в добричкото село Полковник Свещарово Спасиха три малки щъркелчета след буря в добричкото село Полковник Свещарово
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско шосе“, има 4 фиша за превишена скорост
Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Изтеглиха катастрофиралия автобус на „Цариградско шосе“, възстановено е движението в района Изтеглиха катастрофиралия автобус на „Цариградско шосе“, възстановено е движението в района
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
МВнР на Иран отново с предупреждение към България МВнР на Иран отново с предупреждение към България
Чете се за: 02:20 мин.
По света
След среща на службите при Радев: Няма пряка заплаха за сигурността на България След среща на службите при Радев: Няма пряка заплаха за сигурността на България
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Вицепремиерът Пулев: Бюджет 2027 трябва да бъде бюджет на растежа и...
Чете се за: 05:20 мин.
У нас
"20 лева станаха 20 евро" – как новата валута...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
В Ямбол задържаха жена, опитала да обере аптека с газ-сигнален...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Спасиха три малки щъркелчета след буря в добричкото село Полковник...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ