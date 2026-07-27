Изтеглиха катастрофиралия автобус на „Цариградско шосе“, възстановено е движението в района

Изтеглиха автобуса, който катастрофира на „Цариградско шосе“ по-рано днес в столицата. Възстановено е движението и в двете посоки на пътни превозни средства в пътния участък, съобщиха от Столичната община. По-рано днес автобус по линия №204 скъса мантинелата на моста над площад „Авиацията“, в посока центъра, и навлезе в платното за насрещно движение.

Инцидентът става след спирка "Плиска" в посока изхода на София.

Автобусът по линия №204 е преминал през останалите ленти за движение, скъсал е мантинелата и е навлязъл в платното за насрещно движение, където е ударил друга мантинела.

При инцидента са пострадали петима души. Четирима от тях са транспортирани в столични болници.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ