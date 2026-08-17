Бракониери заплашиха горски служители в Петрич с моторна резачка

Рано тази сутрин след получена информация за незаконна сеч на територията на Държавно горско стопанство - Петрич, горски служители на стопанството са изпратени на проверка.

На място те установяват бракониери, които вече били подготвили за превозване незаконно придобитата дървесина.

След поискани документи за проверка, един от бракониерите вдигнал моторна резачка срещу служителите на горите и отправя заплахи към контролните органи.

След подаден сигнал до 112, нарушителите са задържани от полицията.