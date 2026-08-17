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Бракониери заплашиха горски служители в Петрич с моторна резачка

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
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маскиран бракониер подгони резачка горски разлог
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Рано тази сутрин след получена информация за незаконна сеч на територията на Държавно горско стопанство - Петрич, горски служители на стопанството са изпратени на проверка.

На място те установяват бракониери, които вече били подготвили за превозване незаконно придобитата дървесина.

След поискани документи за проверка, един от бракониерите вдигнал моторна резачка срещу служителите на горите и отправя заплахи към контролните органи.

След подаден сигнал до 112, нарушителите са задържани от полицията.

#държавно горско стопанство #петрич #бракониери

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