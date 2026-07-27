Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско шосе“, има 4 фиша за превишена скорост

Шофьорът на автобуса, който катастрофира на „Цариградско шосе“, има издадени 4 фиша за превишена скорост, както и 3 леки пътнотранспортни произшествия, съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков пред журналисти. Пробите на 59-годишния водач за алкохол и наркотици са отрицателни.

Тепърва ще се правят експертизи по случая, рано е да се правят заключения за причините за случилото се и дали става въпрос за техническа неизправност, добави гл. комисар Пелтеков.

гл. комисар Николай Пелтеков, директор на СДВР: "Видимо от това, което се забелязва на камерите за наблюдение, най-вероятно става въпрос за техническа неизправност, но пак да уточня, че това ще докажат назначените технически експертизи."

Автобусът е минал технически преглед на 21 юли:

"Видимо по протектора на гумите има някакви наранявания, но ще се уточни дали са в резултат на късането и минаването през мантинелата или са били преди това."

По данни на водача на превозното средство, както и на хора, които са пътували в него, причината да се случи това събитие е техническа неизправност, обясни директорът на СДВР. За момента това показват и камерите за видеонаблюдение:

"Задначата част на автомобила започна да поднася и криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус се завърта по посока на движението към центъра, и в резултат на това, и на инерцията и на скоростта къса мантинелата и навлиза в насрещното платно."

СНИМКИ: ДЕСИСЛАВА КУЛЕЛИЕВА, БНТ

По случая ще бъде образувано досъдебно производство, по което ще се извършат и всички необходими експертизи, ще има разследване, по което да се съберат всички факти и доказателства, допълни Николай Пелтеков.

От мястото на произшествието беше иззета и част от мантинелата, през която премина автобусът.