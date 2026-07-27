Граждани от Съединение с инициатива за възраждане на старото училище в града

Ентусиасти от град Съединение реставрират сградата на старата си гимназия, която е затворена през 2011 година. Средствата се набират с дарения, а в ремонтните дейности всеки помага с труд, средства и време. До момента местните хора са организирали няколко доброволчески инициативи, за да събират средства, които да използват за възраждането на старото училище.

Училище "Христо Ботев" посреща първите си ученици преди близо един век. И днес стотици хора си пазят спомени от старата си гимназия.

Стойко Кърджалийски, председател на сдружение "За Съединение": "Тук долу имаше една чешма. Тя още стои, но не работи, няма вода. И на всички имени дни водехме имениците там и ги къпехме с вода."

Днес тези пораснали вече деца не искат тяхното училище да потъне в забрава и разруха, след като последния випуск в него се е дипломирал през 2011 година. Така се ражда идеята да възродят мястото, като се придържат максимално до оригинала, затова запазват дори дървената дограма.

Стойко Кърджалийски, председател на сдружение "За Съединение": "Всичко, което го махнем и сложим ново, то е безвъзвратно загубено. Един път нещо старо не се ли запази то просто отива някъде в коша и от там насетне няма как се възстанови."

По етажите на сградата има разположени машини за обработка на дървен материал, в класните стаи доброволците сами реставрират врати и прозорци през свободното си време. Освен даренията от различни кампании, общината също се ангажира да задели средства в новия бюджет за довършване на покрива.

Георги Руменов, кмет на община Съединение: "За тази година възможностите, които имаме ще ги направим на 100% и ще вложим средствата, които имаме от общината със сигурност."

Сдружение "За Съединение", което е инициатор на дейностите, е направило през социалните мрежи допитване до местните жители как да се оживи мястото след ремонта.

Стоил Костов: "Може да направим в някое от помещенията музейна сбирка. Имаме някакви нови идеи, иновативни неща да вкараме, но всичко в процес на обсъждане, но като цяло това е идеята да бъде един притегателен център тук за местната общност."

Идеята на инициативния комитет е след време този нов образователен център да привлича най-вече младите и да ги задържа в града.