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България ще бъде представена от 15 състезатели на европейското първенство по плувни спортове в Париж

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Шампионатът ще се проведе от 31 юли до 16 август и ще бъде излъчен пряко по БНТ

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България изпраща 15 състезатели на европейското първенство по плувни спортове в Париж. Шампионатът ще се проведе от 31 юли до 16 август и ще бъде излъчен пряко по БНТ.

"Подготовката на всички състезатели до тук мина по план, с изключение на Тея Николова, която имаше здравословни проблеми по време на прибиването си в Съединените щати. Всички са здрави и готови за последното най-важно състезание за този цикъл", заяви мендижърът на националиня ни отбор Кристиян Минковски.

Петър Мицин ще участва на 200 и 400 м свободен стил. В Париж ще стартират още Мирослав Терзиев, Дарен Кирилов и Васил Тушев при мъжете и Диана Петкова, Тея Николова и Габриела Георгиева при жените.

"Надявам се на това европейско да постигна моите най-добри лични резултати, същото целта ми е да бъда на финал на дисциплината, която плувам, и да подпомогна също моите съотборници да се представиме отлично на щафетите на които ще вземем участие, 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил", сподели лидерът на отбора Петър Мицин.

В скоковете във вода България ще има двама представители, съобщи треньорът на националния отбор по скокове на вода Георги Чобанов.

„На европейския шампионат ще участваме с двама състезатели – Ива Ереминова, Цветомир Ереминов. Те ще се състезават на еднометров трамплин и 10-метрова кула. Очаквам много добро представяне и от двамата. В края на месеца – от 22-ри до 28-ми август в Хърватия ще се проведе Световното първенство за юноши и девойки, където очаквам да спечелим медали“, заяви Чобанов.

Треньорката по артистично плуване Юлия Чубурова каза, че подготовката за европейското първенство е преминала много добре.

”Вчера се завърнахме от Спортпалас, където проведохме кратък подготвителен лагер. За нас, треньорите, времето никога не стига, но успяхме да извлечем максимума от тази кратка подготовка. Благодаря за отличните условия, които ни бяха предоставени за подготовка. Искам да подчертая, че това поколение, което имаме, е изключително талантливо и се надявам на много добри резултати както в Париж, така и в следващите големи състезания“, каза Чубурова.

На пресконференцията беше коментиран и казуса със затварянето на закрития плувен басейн в Национална спортна база Спорт Палас във Варна.

"Искрено се надявам те да не са истина, защото ние наистина провеждаме голяма част от подготовката си именно там. И затварянето на едно такова съоръжение ще се отрази не само на артистичното плуване, но и на плувните спортове", заяви Юлия Чубурова - треньор по артистично плуване.

Ирен Давидкова, състезателка номер 1 по артистично плуване за миналата година, сподели, че е много доволна от подготовката и се надява на отлично представяне както при дуетите, така и в ансамбъла.

Вижте репортажа във видеото!

#европейско първенство по плуване Париж 2026 #Петър Мицин #Кристиян Минковски

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