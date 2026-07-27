Цената на барел петрол на световните пазари падна до 90 долара. Тенденцията е за намаляване, тъй като през последните два дни няма удари между САЩ и Иран. Въпреки това цените на горивата по бензиностанциите у нас растат. С колко са поскъпнали бензинът и дизелът и защо?
Само за седмица бензинът е поскъпнал с 3 евро цента и в момента средната му цена у нас е 1,54 за литър. При дизелът поскъпването е още по-голямо - с 8 евро цента. Средната му цена днес е 1,73 евро за литър. Основата причина - войната в Близкия изток. Според експерти се очаква до края на тази седмица да има ново поскъпване.
Димитър Хаджидимитров, Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива: "За последните 20 дни виждаме увеличение от около 23 цента при дизеловото гориво и около 6 - 7 цента при бензина. Вече имаме ново увеличение. Наблюдаваме и при пропан-бутана поскъпване с 4 цента. Така че като цяло цените вървят нагоре. До края на седмицата очакваме ново поскъпване. Цените на едро, които се вдигнаха през последните 20 дни, все още не са се отразили напълно на колонките. Около 32% от увеличението все още не е прехвърлено към крайните цени."