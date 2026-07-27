Цената на барел петрол на световните пазари падна до 90 долара. Тенденцията е за намаляване, тъй като през последните два дни няма удари между САЩ и Иран. Въпреки това цените на горивата по бензиностанциите у нас растат. С колко са поскъпнали бензинът и дизелът и защо?

Само за седмица бензинът е поскъпнал с 3 евро цента и в момента средната му цена у нас е 1,54 за литър. При дизелът поскъпването е още по-голямо - с 8 евро цента. Средната му цена днес е 1,73 евро за литър. Основата причина - войната в Близкия изток. Според експерти се очаква до края на тази седмица да има ново поскъпване.