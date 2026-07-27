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Отлично представяне на родните таекуондисти на Portugal Open G1, Кимия Ализаде се завърна с медал

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Нашите представители са първи при мъжете и втори при жените в отборното класиране

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Българските състезатели спечелиха 8 медала и едно пето място на силния международен турнир по таекуондо Portugal Open G1, който се проведе изминалия уикенд в Порто, Португалия. В надпреварата участие взеха едни от най-добрите таекуондисти в света, което показа силата на турнира.

Омид Хосейни спечели златен медал за България в категория -80 кг при мъжете. На финала Омид се наложи над Антонио Милан Хуан, който е един от най- добрите в категория до 80 кг. Ерика Карабелова и Станислав Митков също грабнаха златните медали, след като взеха по безапелационен начин всичките си срещи. По пътя си двамата се наложиха над едни от най- класните таекуондисти в света, а именно Лудовико Иурларо (Италия - 63 кг) и Омайма Ел Бочи (Мароко - 53 кг).

След близо едногодишно лечение от контузия, Кимия Ализаде се завърна и спечели бронзовия медал в категория 62 кг. при жените.

Две от младите надежди на родното таекуондо Теодора Маринова (49 кг.) и Дея Пеева (46 кг.) се представиха повече от отлично още в първото си участие при жените, след като и двете грабнаха бронзовите медали. Бронз спечели и Стефан Стаменов (74 кг.), който заслужаваше да грабне златото, но беше ощетен от съдиите. По- важното е, че с така спечелените точки тук и от Presidents Cup 2026 се очаква да бъде сред Топ 15 на олимпийската ранглиста, което го приближава до класирането му на Олимпийски Игри в Лос Анджелис по ранкинг. Станислава Костадинова показа добра игра, но остана 5-та в категория до 57 кг.

Анди Владимиров спечели златния медал в категория +78 кг при юношите. Той победи всички по пътя си като на финал отстрани представител на САЩ. Владимиров ще представя България на Младежките олимпийски игри в Дакар.

За първи път България е не само на първо място отборно при мъже и второ при жените, но с деветте си представители на Portugal Open G1 2026, взе 4 златни медала, 4 бронза и едно пето място. Треньор на националния отбор бе Фарзад Золгхадри, с помощник треньор Венцислав Соколов, а бронзовата медалистка от Париж 2024 бе водена от личния си треньор Давуд Етимани.

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