Огнище на шарка по овцете и козите в Хасковско: Унищожиха заразеното стадо в симеоновградското село Тянево

Огнище на шарка по овцете и козите е установено в животновъден обект в симеоновградското село Тянево, община Симеоновград. Това е първият регистриран случай за тази година в района. Заболяването не е опасно за хората, но причинява сериозни щети, поради което Българската агенция по безопасност на храните е предприела спешни мерки за ограничаване на разпространението му.

Районът около Симеоновград е специфичен заради големия брой малки животновъдни стопанства, което увеличава риска от разпространение на заразата. Животните във фермата, в която е открито заболяването, вече са унищожени по хуманен начин, а собственикът ще получи обезщетение.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните – Хасково д-р Георги Атанасов обясни, че случаят е бил установен след своевременен сигнал от стопанина:

"Огнището в село Тянево беше открито по реда на уведомлението от страна на стопанина. Той се е обадил на регистрирания ветеринарен лекар, както и в Областната дирекция по безопасност на храните. Предприехме много бързи мерки. До един час колегите установиха наличие на клинични признаци на шарка, след което бяха взети проби и изпратени в София за лабораторно потвърждение на вируса."

По думите му още на следващия ден изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните е издал заповед за обявяване на огнището:

"С помощта на общинската администрация, местната власт и полицията бяха предприети всички необходими действия. Огнището беше ликвидирано в рамките на по-малко от 48 часа. Бързата реакция позволи своевременно въвеждане на всички ограничения и рестрикции за овладяване на заболяването."

След установяването на случая е свикана Областната епизоотична комисия, която е определила конкретните мерки за контрол в региона. По думите на д-р Атанасов вече са актуализирани данните за всички стада с дребни преживни животни в областите Хасково и Стара Загора, а ветеринарните екипи ще извършват ежедневни клинични прегледи:

"Нашата работа е да спазваме мерките, които са ясно разписани в заповедта на изпълнителния директор. Актуализирани са всички стада и местонахождението им е локализирано както в област Хасково, така и в Стара Загора. Ежедневно ще се извършват клинични прегледи и наблюдение на здравословното състояние на животните."

От Областната дирекция по безопасност на храните призовават стопаните да повишат мерките за биосигурност и незабавно да подават сигнали при най-малко съмнение за заболяване. Експертите напомнят, че симптомите на заболяването могат да се появят между 10 и 21 дни след заразяването.

Вижте повече в прякото включване на Цанка Семерджиева