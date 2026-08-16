ПТП с диво прасе затвори пътя между Крайморие и Маринка

Пътят между бургаския квартал Крайморие и село Маринка е затворен за движение заради пътнотранспортно произшествие. Инцидентът е станал в района на асфалтовата база край Крайморие.

По първоначална информация диво прасе внезапно е излязло на пътното платно, вследствие на което две коли са излезли от строя. На този етап няма повече информация за обстоятелствата около произшествието.

Заради инцидента движението по пътя Крайморие – Маринка е преустановено. Въведен е обходен маршрут през „Меден рудник“ – Димчево – Маринка.