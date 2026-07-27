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Приемът в гимназиите в София: Започва подаването на документи за трето класиране

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Започва приемането на заявления за участие в трето класиране за прием в гимназиите в София. Свободните места са 1693.

Няма училище без свободно място като места има дори в най-желаните гимназии. За третото класиране могат да кандидатстват ученици, които не са били приети никъде, и онези, които не са доволни от досегашното си класиране.

При тях обаче рискът е голям, защото ако ученикът има по-нисък бал, то той може да не се класира и да остане и без досегашното си място. Около 1000 ученици в системата все още обаче не са намерили своята паралелка.

Класирането трябва да излезе до 29 юли. При неуспех има и четвърти етап, който ще е до 5-и август.

#1693 свободни места #записване в гимназиите #прием в гимназиите #прием на документи за гимназиите #свободни места #трето класиране

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