558 училища ще имат статут на иновативни догодина

Иновативните училища в България ще са 558 през учебната 2026/2027 година, реши кабинетът на редовното си заседание.

В одобрения от правителството Списък влизат училища от 198 населени места от 139 общини, от всички 28 области в страната. От тях 91 училища не са били иновативни за учебната 2025/2026 година, а 467 училища са били в списъка и досега. Всички те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си и обменят добри практики помежду си.

Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Правителството вече за десета година приема Списък на иновативните училища като мярка, насочена към подобряване качеството на образованието, формиране на професионални общности в училищата и между училищата, подкрепа за надграждане на култура на иновациите, на креативно мислене и нововъведения.