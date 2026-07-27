Визита на украинския президент Зеленски във Великобритания

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети днес Великобритания. Зеленски е първият международен лидер, който ще се срещне с новия премиер Анди Бърнам. Двамата ще посетят морска база в югоизточна Англия и ще се срещнат с британски и украински военни.

Срещата идва на фона съобщения, че Съединените щати и Украйна водят преговори с цел постигане на въздушно примирие, като част от усилията за възобновяване на мирните преговори. Кремъл заяви, че е твърде рано да коментира тези съобщения.

Размяната на удари продължава. При руски атаки срещу Украйна вчера загинаха поне 6-ма души. Тази сутрин, двама души загинаха и 5-ма бяха ранени при украинска атака с дронове срещу Ростов на Дон. Други 12 бяха ранени в Белгород. Съветът за сигурност на ООН също ще обсъди ситуацията в Украйна на заседание следобед.