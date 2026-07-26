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Недоволни земеделски производители от Хасковско блокира за кратко пътя към Маказа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
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Те протестират срещу евтиния внос, който подбива цените и ги оставя без пазари

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Десетки зеленчукопроизводители от Хасковско излязоха на протест и блокираха за кратко пътя към граничния пункт Маказа. Производителите са недоволни от вноса от трети страни, който подбива цените им и ги оставя без пазари. Преработвателите изкупуват само малки количества първокачествена продукция на ниски цени.

Отчаяни, че трябва да изхвърлят продукцията си, в която са вложили труд и средства, днес производителите я раздаваха на блокираните от протестните им действия.

Октай Рамадан: "Трябва за този труд, който влагаме, за тези пари- да имаме печалба. А пък ние се бориме как да си изкараме това, което сме инвестиарли и най- много боли, когато хвърляме стока. За един земеделец това е най - големият проблем."

Фиданка Христозова: "Много труд, това на хора да платя, копаенето, гледането, водата - сега човекът дойде иска 200 евро, за водата, като пуснахме водата, от къде тези пари, на човека да плащам. Нямам пари, да ма беси, каквото иска да ма прави."

В хасковския край зеленчукопроизводството е традиционен и основен поминък за много семейства. Приходите им тази година не покриват разходите, затова и площите са все по- малко.

Делчо Колев: "Вносът от чужбина е доста голям, фабриките са пълни, казват, че са пълни с калибровано качество и не искат да търгуват с нас."

Златко Латунов: "Турция, Македония, Албания, те не са в Европейския съюз, пръскат си с техни препарати, никой не контролира с какво се пръска, с какво се тори. Внася се, консервира се и се продава на българския пазар."

Производитeлите настояват вносът да се ограничи и заплашват с още протести.

#Маказа # зеленчукопроизводители #ниски цени #трети страни #внос #протест

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