Протест на земеделски производители, недоволни от нерегламентирания внос на продукти

Протест на зеленчукопроизводители от Хасковско ще затрудни движението към Маказа днес. Край село Конуш производители излизат на митинг срещу нерегламентирания внос, който подбива цените на продукцията им. Зеленчукопроизводители от Хасковско излизат на протест заради ниските изкупни цени и, по думите им, неконтролирания внос на зеленчуци от чужбина. Демонстрацията започва в 10.30 часа край село Конуш на пътя за ГКПП „Маказа“, като протестиращите ще блокират движението. Конуш и околните населени места са сред районите, в които зеленчукопроизводството е традиционен поминък, а много семейства разчитат изцяло на него. Според производителите обаче настоящата година е една от най-трудните за сектора. Един от участниците в протеста обясни, че основната причина за недоволството е засиленият внос на продукция от съседни държави.

- За какво е днешният протест? „Днешният протест е заради неконтролирания внос на чужда продукция и нереализиране на нашата продукция“, заяви един от производителите.

По думите му вносът е основно „от Турция, Македония, Албания“. Стопаните обясняват, че тази година прекупвачите изкупуват по-малки количества и предлагат все по-ниски цени.

„По-различното е, че е голям внос, цените се сриват и вече прекупвачите почват да свалят цените, не изкупуват всичкото количество и оттам идва целият проблем“, казва производител.

Освен ниските изкупни цени, фермерите са изправени и пред нарастващи разходи за производство.

„Да, също плащаме на берачите. Торовете са по-скъпи, препаратите са по-скъпи и всичко е рефлектирало“, допълва стопанинът.

Сред протестиращите е и производител, който обработва три декара земя. Той разказва, че се занимава със зеленчукопроизводство всяка година, но настоящият сезон е изключително тежък. По думите му продукцията в момента се изкупува на около 50 евроцента за килограм – цена, която според него не покрива вложените средства.

„На 50 цента ги вземат. Без пари“, казва производителят и допълва, че справедлива цена би била поне едно евро за килограм.

Според него преди години пазарът е бил значително по-добър.

„Тогава бяхме в левове. Цената беше стигнала лев и 60, лев и 80. Когато имаше голямо търсене.“

Като причина за липсата на търсене стопаните посочват засиления внос на продукция. Въпреки организирания протест фермерите не са оптимисти, че исканията им ще бъдат чути.

„По принцип не очакваме нищо да се случи. Защото държавата не е такава“, казва един от тях.

Той обяснява, че целта на протеста е проблемът да стане обществено достояние. Производителите предупреждават, че ако не бъдат предприети мерки, протестите ще продължат. Стопаните обръщат внимание и на краткия срок за реализация на продукцията. По думите им краставиците трябва да се берат ежедневно, а при липса на изкупуване реколтата бързо става негодна.

„Тя се бере всеки ден. Един ден, ако се пропусне брането, вече израства и не става за ядене, а и не е за консервиране. Ако седи в чували, почва да се запарва, да мухлясва и да се хвърля.“

Протестът започва в 10.30 часа с блокада на пътя към ГКПП „Маказа“. За шофьорите е осигурен обходен маршрут през хасковското село Манастир.

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