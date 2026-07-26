БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Как се справят хората след пожара в Трънско година по-късно?

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Навършва се една година от опустошителния пожар, засегнал трънските села Ранилуг, Слишовци и Насалевци. Пожарът изпепели къщи, земеделски земи и горски територии. Година след трагедията, наш екип отново е в района на Трънско. Какво се случва в изпепелените села?

На днешната дата преди точно една година пламва пожар край село Слишовци. Заради силния вятър огънят бързо се разпространява към близките населени места. В епицентъра на огнената стихия се оказва село Ранилук, което е най-засегнатото от пожара. В продължение на няколко дни доброволци и огнеборци се борят с пламъците, а след потушаването на пожара и извършените огледи става ясно, че над 60 къщи са били опожарени. Година по-късно следите от огнената стихия все още личат. В селото има домове, които продължават да тънат в разруха, докато други постепенно се възстановяват. Днес в Ранилук, в 15.46 часа - точният час, в който е подаден първият сигнал за пожара - ще бъде открита изложба, която запечатва моменти от неуморните усилия на огнеборците, помогнали на засегнатите семейства.

Диана Манолова: „Когато пристигнахме бяха изгорели и двата покрива, къщата надолу гореше, пожарната като пристигна нямаше нищо за спасяване.“

Йордан Иванов: „Като пътувах от моето село към мястото на пожара, нашата планина Руй гореше цялата и дим, беше потресаваща гледка. Погледът на всички хора, с които се познаваме се виждаше ужас и паника, но се четеше и решимост, че нещо трябва да се направи.“

Вижте още в прякото включване на Дарина Ангелова

#година по-късно #хората #Трънско #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
Две години и половина по-късно: Родителите на изчезналата Ивана все още се надяват да видят детето си
2
Две години и половина по-късно: Родителите на изчезналата Ивана все...
Един и същи румънски пилот на изтребител е свалил и двата дрона, навлезли във въздушното пространство вчера и днес
3
Един и същи румънски пилот на изтребител е свалил и двата дрона,...
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в индустриален комплекс в Есекс
4
Общо 20 пожарникари са потърсили болнична помощ след пожар в...
След наводнение, унищожило 15 ретро автомобила: Жител на Цар Калоян осъди общината заради непочистено дере
5
След наводнение, унищожило 15 ретро автомобила: Жител на Цар Калоян...
Откриха нарушения при извънредни проверки на парасейлинг по Черноморието
6
Откриха нарушения при извънредни проверки на парасейлинг по...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
4
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
5
Градушка с големината на яйце удари сатовчанското село Плетена
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Регионални

Протест на земеделски производители, недоволни от нерегламентирания внос на продукти
Протест на земеделски производители, недоволни от нерегламентирания внос на продукти
Разбит обходен път затруднява трафика при затваряне на Кресненското дефиле Разбит обходен път затруднява трафика при затваряне на Кресненското дефиле
Чете се за: 03:45 мин.
Засилен полицейски контрол по пътищата в Сливенско: Спряха пет автомобила от движение (СНИМКИ) Засилен полицейски контрол по пътищата в Сливенско: Спряха пет автомобила от движение (СНИМКИ)
Чете се за: 02:02 мин.
Старт на „Галата-Варна“: Над 200 души се включват в международния плувен маратон Старт на „Галата-Варна“: Над 200 души се включват в международния плувен маратон
Чете се за: 03:37 мин.
Бави ли се укрепването на голямото свлачище към благоевградския парк „Бачиново“? Бави ли се укрепването на голямото свлачище към благоевградския парк „Бачиново“?
Чете се за: 02:05 мин.
Ограничават движението на камиони над 12 тона: Мярката важи за АМ „Тракия“ и „Струма“ Ограничават движението на камиони над 12 тона: Мярката важи за АМ „Тракия“ и „Струма“
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички реформи по ПВУ
Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Коментари и предложения от политиците преди президентските избори Коментари и предложения от политиците преди президентските избори
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Как се справят хората след пожара в Трънско година по-късно? Как се справят хората след пожара в Трънско година по-късно?
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Потребителската кошница: Отчитат спад на цените на едро Потребителската кошница: Отчитат спад на цените на едро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Георг Георгиев: Няма срокове, които да ни притискат за...
Чете се за: 12:15 мин.
У нас
Недоволство в Палма де Майорка: Очаква се мащабен протест срещу...
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Илияна Йотова ще бъде издигната от инициативен комитет,...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Кола се вряза в хора в Берлин: Извършителят е идентифициран, но не...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ