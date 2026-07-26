Как се справят хората след пожара в Трънско година по-късно?

Навършва се една година от опустошителния пожар, засегнал трънските села Ранилуг, Слишовци и Насалевци. Пожарът изпепели къщи, земеделски земи и горски територии. Година след трагедията, наш екип отново е в района на Трънско. Какво се случва в изпепелените села?

На днешната дата преди точно една година пламва пожар край село Слишовци. Заради силния вятър огънят бързо се разпространява към близките населени места. В епицентъра на огнената стихия се оказва село Ранилук, което е най-засегнатото от пожара. В продължение на няколко дни доброволци и огнеборци се борят с пламъците, а след потушаването на пожара и извършените огледи става ясно, че над 60 къщи са били опожарени. Година по-късно следите от огнената стихия все още личат. В селото има домове, които продължават да тънат в разруха, докато други постепенно се възстановяват. Днес в Ранилук, в 15.46 часа - точният час, в който е подаден първият сигнал за пожара - ще бъде открита изложба, която запечатва моменти от неуморните усилия на огнеборците, помогнали на засегнатите семейства.

Диана Манолова: „Когато пристигнахме бяха изгорели и двата покрива, къщата надолу гореше, пожарната като пристигна нямаше нищо за спасяване.“ Йордан Иванов: „Като пътувах от моето село към мястото на пожара, нашата планина Руй гореше цялата и дим, беше потресаваща гледка. Погледът на всички хора, с които се познаваме се виждаше ужас и паника, но се четеше и решимост, че нещо трябва да се направи.“

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