Жена загина при катастрофа с мотор край Ново село

Мотор катострафира край Ново село, община Стамболийски. При инцидента е загинала жена на 57 години, която се е возила зад водача.

От полицията съобщиха за БНТ, че сигнал за инцидента е подаден около 15.30 часа днес. По предварителни данни моторът внезапно е напуснал пътното платно и се е блъснал в бетонно съоръжение, част от отводнителен канал. Пристигналата бързо Спешна помощ само е констатирала смъртта на жената, а водачът на мотора е извозен в болница. За момента няма установена употреба на алкохол от него.

Причините за тежкото произшествие се изясняват.