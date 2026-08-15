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Жена загина при катастрофа с мотор край Ново село

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
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млада жена загина катастрофа софийския околовръстен път
Снимка: БТА/Архив
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Мотор катострафира край Ново село, община Стамболийски. При инцидента е загинала жена на 57 години, която се е возила зад водача.

От полицията съобщиха за БНТ, че сигнал за инцидента е подаден около 15.30 часа днес. По предварителни данни моторът внезапно е напуснал пътното платно и се е блъснал в бетонно съоръжение, част от отводнителен канал. Пристигналата бързо Спешна помощ само е констатирала смъртта на жената, а водачът на мотора е извозен в болница. За момента няма установена употреба на алкохол от него.

Причините за тежкото произшествие се изясняват.

#мотор #загинала жена #ново село #катастрофа

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