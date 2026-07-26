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Атанас Пеканов: България е близо до изпълнение на почти всички реформи по ПВУ

Милена Кирова от Милена Кирова
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Снимка: БТА
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България е успяла да спаси още 128 млн. евро по „Плана за възстановяване и устойчивост“ като е прекратила поръчка със съмнения за корупционни практики. Това съобщи вицепремиерът Атанас Пеканов, който обясни, че ще направи всички възможно да спаси петото плащане по плана, което е в размер на 1,8 млрд. евро. Крайният срок е 30 август тази година.

Атанас Пеканов, вицепремиер: „В средата на май трябва да кажа, че бях доста притеснен. През последните два месеца обаче всички министерства свършиха много сериозна работа по оставащите проекти, за да бъдат финализирани, както и по редица реформи. Предоговорихме реформата в Българския енергиен холдинг, както и реформата във ВиК сектора, но все още има проблеми. Например тази седмица Върховният касационен съд не избра необходимия пети член на Антикорупционната комисия. Така комисията няма да бъде в пълен състав. Това е проблем, защото едно от условията, за да получим средствата по ПВУ, е комисията да има петима членове и да функционира. Започваме предоговаряне с Европейската комисия, като смятам, че почти всички мерки ще бъдат изпълнени. Отново казвам, че при някои проекти – например тези за енергийна ефективност, саниране на училища и детски градини – няма да успеем всичко да завършим в срок. Моята задача е всеки ден да следим как работят бенефициентите. Те ни се обаждат и молят за повече време, но такава възможност няма, защото сроковете са определени с европейски регламент. Това важи за всички държави членки – не е правило, което ние сме си измислили.“




#почти всички реформи #изпълнение #Атанас Пеканов #вицепремиер #България

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