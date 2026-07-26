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Андрей Гюров: Демократичната общност ще има свой кандидат за президент

Милена Кирова от Милена Кирова
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Чете се за: 01:37 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Президентските избори на фокус. Въпреки спекулациите в публичното пространство бившият премиер Андрей Гюров не обяви дали ще се кандидатира за президент. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново заговори за обединение в център-дясно. Гюров благодари на хората, които се опитват да го мотивират. Според него това е едно наистина отговорно решение и увери - демократичната общност ще има своя кандидат за президент.

Андрей Гюров, бивш служебен премиер: „В момента съм си във функцията на бившия служебен министър-председател. Както знаете, президентските избори предстоят. Аз виждам, че много хора имат очаквания и така се опитват да ме мотивират да вляза в тази битка. Но това е едно изключително важно и отговорно решение. Най-вече защото то не е лично. То е за това как ще се развива българската държава в следващите 5-10 години и затова така да бъде взето много внимателно, а не прибързано. Българските граждани трябва да са спокойни, така както винаги е било. Демократичната общност в страната ще има своя кандидат за президент.“

Гюров изтъкна, че няма изненадани от номинацията на Илияна Йотова. На тема бюджет ГЕРБ възнамеряват да се обърнат към КС заради бюджета.

Вижте още в прякото включване на Милена Кирова

#преди президентски избори #предложения #коментари #политици

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