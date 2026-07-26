Андрей Гюров: Демократичната общност ще има свой кандидат за президент

Президентските избори на фокус. Въпреки спекулациите в публичното пространство бившият премиер Андрей Гюров не обяви дали ще се кандидатира за президент. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново заговори за обединение в център-дясно. Гюров благодари на хората, които се опитват да го мотивират. Според него това е едно наистина отговорно решение и увери - демократичната общност ще има своя кандидат за президент.

Андрей Гюров, бивш служебен премиер: „В момента съм си във функцията на бившия служебен министър-председател. Както знаете, президентските избори предстоят. Аз виждам, че много хора имат очаквания и така се опитват да ме мотивират да вляза в тази битка. Но това е едно изключително важно и отговорно решение. Най-вече защото то не е лично. То е за това как ще се развива българската държава в следващите 5-10 години и затова така да бъде взето много внимателно, а не прибързано. Българските граждани трябва да са спокойни, така както винаги е било. Демократичната общност в страната ще има своя кандидат за президент.“

Гюров изтъкна, че няма изненадани от номинацията на Илияна Йотова. На тема бюджет ГЕРБ възнамеряват да се обърнат към КС заради бюджета.

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