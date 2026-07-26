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Разбит обходен път затруднява трафика при затваряне на Кресненското дефиле

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разбит обходен път затруднява трафика затваряне кресненското дефиле
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При всяка тежка катастрофа или затваряне на пътя през Кресненското дефиле десетки, а понякога и стотици автомобили се насочват към обходен маршрут. Вместо сигурна алтернатива обаче, шофьорите се оказват на тесен планински път с разбита настилка и остри завои. Най-краткият алтернативен път на Кресненското дефиле преминава през селата Мечкул, Сенокос и Стара Кресна и се използва при всяко затваряне на основния път.

Христо Георгиев, жител на село Мечкул: „Имаше пак някакъв случай в Дефилето, там с някакъв валяк и беше преустановено движението. Беше насочено, леките коли специално, гърци, румънци, чужденци, минават по този път.“

Маршрутът по пътя за селата Мечкул и Сенокос поема трафика от автомобили, когато Кресненското дефиле е блокирано. Пътят, обаче не може да поеме голямо натоварване, тъй като не е проектиран за такова. Тясното трасе, разбитата настилка и множеството остри завои правят преминаването трудно, особено при засилен трафик.

Здравко Минков: „Много се използва. Много и тук стават страшни работи. Тук щяха да се хвърлят сега последния път, защото много задръстване. Объркват се хората. Минават, не могат да излезнат.“

Ивайло Лазаров: „То е страшно. То не може да се разминеш. Аз отдолу идвах, пред мен имаше 5-6 коли модерни, джипове. И после и от тук гледах вървяха, но не става. 21,46 той поне да се почисти, той е изцяло разбит, става въпрос. Ремонт си трябва.“

Апостол Апостолов, кмет на община Симитли: „Миналата седмица, заедно с голяма част от жителите, които все още живеят в Мечкул, в Сенокос и в Ракитна, направихме една бригада и запълнихме доста дупки по пътя.“

През годините собствеността и отговорността за трасето неколкократно са преминавали между Агенция „Пътна инфраструктура" и община Симитли. По последни данни от пътната агенция, в момента участъкът е част от общинската пътна мрежа.

Апостол Апостолов, кмет на община Симитли: „Преди две години новото ръководство на агенция „Пътища“, отново поиска ние да го прехвърлим, тъй като явно бяха загубили документите или не знам точно каква е процедурата, за какво се случва това, и ние отново взехме решение на общинския съвет и ми изпратихме решението, че даваме пътя на агенция „Пътища“, т.е. на държавата, за да евентуално се направи ремонт и пак във връзка със строителството на магистрала „Струма“ на територията на Кресненското дефиле. От тук нататък следите за нас се губят, не знаем къде какво и що става, виждате, че сега пак сме с ново ръководство на агенция Пътища и така.“

До началото на строителството на магистралата хората тук се надяват поне алтернативният път да бъде приведен в състояние, което да гарантира по-безопасно преминаване.

#затруднява трафика #разбит #кресненското дефиле #обходен път

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