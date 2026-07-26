Кола се вряза в хора в Берлин

Извършителят се издирва
Един човек загина, а най-малко 16 са ранени, след като кола се вряза в множество по време на гей парада в Берлин.
Инцидентът се е случил малко след 22.00 часа местно време, в Тиргартен Парк, близо до Бранденбургската врата. Част от ранените са с опасност за живота. Извършителят е идентифициран, но не е задържан. Лицето е познато на полицията. В ход е мащабна операция по издирването му. По думите на кмета на Берлин Кай Вегнер случилото се е „атака срещу нашето свободно и непредубедено общество“. Германският канцлер Фридрих Мерц нарече инцидента „ужасяващо деяние" и призова за пълното му разследване. Прайдът в Берлин по традиция събира около 1 милион души.
Флориан Нат, говорител на берлинската полиция: „На базата на първоначалното изследване има идентифициран заподозрян извършител. Той все още не е арестуван, но срещу него се предприемат мерки. Лицето е познато на полицията, свързано е с ислямистките кръгове в Берлин. Издирването му продължава."
- „В шок съм и напълно разтърсен от това какво се случи днес. Мислите ми са с всички пострадали. Изключително съм благодарен на парамедиците, на полицията, които бяха на смяна. Това е ден на огромен траур за нашата общност.“