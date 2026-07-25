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Арестуваха за шпионаж в щаба на Върховното командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа канадка от китайски произход

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Канадка от китайски произход е била задържана по подозрение в шпионаж и принадлежност към престъпна организация в щаба на Върховното командване на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа.

Заподозряната е била стажантка към структурата на Алианса, базирана в Монс, Белгия. Претърсени са дома и работното й място. Белгийската прокуратура не съобщава идентичността на задържаната и държавата, за която се предполага, че е работила. Няма индикации дейността й да е засегнала оперативната готовност, командването или текущите задачи на НАТО. Властите обявиха, че няма да съобщават повече подробности докато трае разследването.

#Върховно командване на НАТО в Европа #канадка от китайски произход #арест по подозрение за шпионаж

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