Все по-рано: Защо мъртвите вълнения по Черно море се появяват през юни и юли

Все по-рано през лятото спасителите на плажовете по Южното Черноморие предупреждават за опасни мъртви течения. Ако допреди години явлението беше характерно най-вече за периода след Илинден, днес появата им през месеците юни и началото на юли будят тревога. Какво стои зад тази промяна?

Според морските спасители мъртвите течения се появяват все по-рано.

Петър Русев, старши спасител на Северен плаж-Бургас: "Най-рано тази година е било юни месец, когато беше Еньовден. Тогава сутринта беше хубаво и към 10-11 ч. за един час се появи голям силен вятър, както в момента и за един час станаха 5 инцидента. Извадихме пет човека тогава."

А подобни ситуации не са изключение.

През август 2023 година вълните на бургаския плаж достигнаха 5 метра височина. А преди години мъртвото вълнение продължи близо 40 дни, започвайки още през на юли.

Според експерти повишаването на температурите и промените в режима на ветровете са сред последствията от климатичните промени. Именно те могат да променят и вълновата обстановка в Черно море.

доц. Наталия Андреева, ръководител на Секция "Динамика на бреговата зона" към Института по океанология: “За Черно море различните изследвания показват сложна и пространствена картина. В отделни райони средното вълнение и честотата на щормите може да намалява, докато интензивността и продължителността на екстремните събития може да нараства.”

Подводният изследовател Найден Прахов наблюдава промени в поведението на морето през последните години.

д-р Найден Прахов, Институт за подводно наследство: "Миналата година се случи нещо много интересно. За първи път, поне доколкото ние знаем, морето изхвърли много археологически материали на плажа между Ахелой и Поморие. Във връзка с климатичните промени са настъпили промени в теченията, вероятно в интензитета на вълнението, може би и бурите."

доц. Наталия Андреева, ръководител на Секция “Динамика на бреговата зона” към Института по океанология: "Не може да се установи пряка връзка между климатичните промени и по-честата поява на разривните течения, защото климатичните промени се изследват като тенденция десетилетия напред, а отделните щормове, които се случват по нашето крайбрежие, може да се влияят от тази тенденция, но те имат сезонност."

Извън научните обяснения за туристите морето остава непредвидимо.

Силвия Ставриева, турист:"Мен лично много ме притеснява, защото може да ни завлече водата навътре в морето и да се случи най-лошото."

Затова и всяка промяна в морето продължава да бъде внимателно наблюдавана от учените.