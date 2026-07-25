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Доналд Тръмп с нападки към медиите по време на гала-вечерята на кореспондентите в Белия дом

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Той обяви и че ще се кандидатира за президентските избори през 2028 г., въпреки че няма такова право

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Нападки към медиите и политическите опоненти белязаха речта на Тръмп на традиционната гала-вечеря на кореспондентите в Белия дом.

Там президентът обяви намерението си да се кандидатира за трети мандат, какъвто не е предвиден в Конституцията. Снощната вечеря трябваше да се състои през април, но беше отменена заради стрелба, която приключи с едно обвинене в опит за убийство на държавния глава.

След проверки на входа и с пластмасови гривни на китките като за програма "ол инклузив" поканените заеха местата си в залата. Вечерята се проведе в сграда, влизала преди в империята на Тръмп. "Знам, че не беше лесно да намерите обувки към бронежилетката, която мнозина не желаят, защото предпочитат да умрат, вместо да изглеждат с 10 килограма по-пълни“, пошегува се президентът. Той присъства на връчването на годишните награди и не пропусна шеговити обвиния във фалшиви новини.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не знаете какви късметлии сте. Когато си отида, всички ще фалирате. С вашия бизнес модел ще бъде свършено. Когато ме, няма ще фалирате. Няма да има кого да отразявате."

Сред отличените имаше журналисти, публикували критични материали за Тръмп и неговата администрация.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Подозирам, че това е най-голямото събиране на хора със синдром на психическо разстройство по Тръмп. Някои от вас имат късмет, че предишната вечеря беше прекъсната, защото тогава възнамерявах сериозно да се заема с вас."

Президентът реши да демонстрира колко много държи на пресата.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Искам да спася рейтингите ви и с удоволствие обявявам намерението си, и това е донякъде е сериозна новина - да се кандидатирам за четвърти президентски мандат. Ще го направя. Да, спечелих три пъти. Сега ще го направя отново. Благодаря ви. Би трябвало да е лесно. Ставам много добър в президентската надпревара. Спечелих три пъти, впрочем бях много добър втория път. Изборите бяха манипулирани, но да не говорим за това."

Доналд Тръмп уточни, че се шегува за нова кандидатура, обеща да уважи вечерята и догодина и изрази огромно уважение към присъстващите в залата и журналистическата професия.

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