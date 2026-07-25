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Близо четвърт милион души евакуирани заради пожарите във Франция и Испания

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Близо четвърт милион души евакуирани заради пожарите във Франция и Испания
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Близо четвърт милион души са евакуираните заради бушуващите пожари във Франция и Испания. В гасенето се включи и френската армия. В подкрепа на френските и испанските огнеборци са изпратени 11 самолета и хеликоптера, съобщи днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Хора и животни бягаха от огнената стихия край Бордо. Близо 200 хиляди души са евакуирани от департаментите Жиронд и Ланд, от които 57 хиляди само през нощта в една от най-мащабните операции, организирани във Франция. Задръствания се образуваха по малкото достъпни пътища.

"Димът се движи по-бързо, отколкото ние."

"Няма информация колко далеч е пожарът. Чакаме и стискаме палци."

Огънят гори с такава сила, че генерира собствен вятър, написа в Екс премиерът Себастиен Льокорню. Евакуация на Бордо засега не се планира.

Тома Казнав, кмет на Бордо: "Създадохме организация за приемането на всички хора, принудени да напуснат домовете си. Активирахме системата за предупреждение преди два дни, първо за туристите. Засегнати са голям брой хора, вероятно около 90 хиляди души. В Бордо са намерили убежище между пет и шест хиляди души от околните населени места, сред тях хора с увреждания и нуждаещи се от медицински грижи."

Франция мобилизира войници и военен транспортен самолет в департамента Жиронд с капацитет да разпръсква 20 тона огнезадържащ препарат в борбата с пламъците. Доставени са 1,5 милиона маски за лице, за да се предпазят хората от задушливия дим. Подкрепа идва и от Париж.

"Представете си това място като фронтова линия, бариера, която цели да предотврати на всяка цена огънят да премине от другата страна на пътя."

2026-та е била годината с най-много изпепелени площи във Франция.

Лоран Нюнес, министър на вътрешните работи на Франция: "Изгорели са 98 хиляди хектара, което е исторически рекорд."

Мащабът на горските пожари, подхранвани от високите температури и дългосрочните последици от изменението на климата, изненада пожарните екипи и в Испания. Според тях огънят се е разпространил светкавично.

"Паникьосахме се. После получихме съобщение да сме готови да напуснем, като вземем най-ценното. Взех котката."

Премиерът Педро Санчес обяви, че подкрепа се очаква от Гърция, Италия и Португалия.

Педро Санчес, министър-председател на Испания:"Бих искал да уверя жителите на засегнатите райони, че приоритетът ни е опазването на човешки живот."

Пожарите вече са унищожили 30 000 хектара тази година в Испания, от които 25 хиляди хектара само през последните дни западно от Мадрид - площ колкото почти два пъти територията на Париж.

Огнената стихия засегна и комплекс на НАСА край испанската столица, осигуряващ връзка с далечния Космос.

#Испания #хеликоптери #евакуирани #пожари #Франция

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