ЕС осигурява подкрепа за Франция и Испания в борбата с пожарите

Европейската комисия съобщи, че по искане на Париж и Мадрид изпраща подкрепа за борба с пожарите във Франция и Испания. ЕС разполага с флот от 22 самолета, 5 вертолета и 777 огнеборци за подобни случаи, уточни говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос.

Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания - 4, посочи говорителят. Той отбеляза, че Франция и Испания са подали искане за съдействие по механизма на ЕС за гражданска защита вчера и помощта вече пътува натам.

Пострадалата от природно бедствие страна трябва да поиска подкрепа от ЕС, за да можем да реагираме, отбеляза говорителят. По неговите думи общият противопожарен флот на ЕС е само част от европейските способности за предотвратяване на последиците от природните бедствия.