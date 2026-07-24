БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Какво трябва да знаем за купуването на осигурителен стаж...
Чете се за: 01:45 мин.
1693 свободни места останаха в столицата след второто...
Чете се за: 00:55 мин.
Военният министър: Американските самолети няма да...
Чете се за: 01:22 мин.
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по...
Чете се за: 04:00 мин.
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима...
Чете се за: 01:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЕС осигурява подкрепа за Франция и Испания в борбата с пожарите

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Европейската комисия съобщи, че по искане на Париж и Мадрид изпраща подкрепа за борба с пожарите във Франция и Испания. ЕС разполага с флот от 22 самолета, 5 вертолета и 777 огнеборци за подобни случаи, уточни говорител на комисията на пресконференция в отговор на въпрос.

Франция ще получи 3 противопожарни самолета, а Испания - 4, посочи говорителят. Той отбеляза, че Франция и Испания са подали искане за съдействие по механизма на ЕС за гражданска защита вчера и помощта вече пътува натам.

Пострадалата от природно бедствие страна трябва да поиска подкрепа от ЕС, за да можем да реагираме, отбеляза говорителят. По неговите думи общият противопожарен флот на ЕС е само част от европейските способности за предотвратяване на последиците от природните бедствия.

#Испания #помощ #пожари #Франция #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ 3 ще излъчи още пет големи събития пряко
БНТ почита паметта на актрисата Мая Драгоманска
2
БНТ почита паметта на актрисата Мая Драгоманска
До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната Наталия
3
До 20 г. или доживотен затвор грозят похитителя на 11-годишната...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
4
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...
Разкриха високотехнологична наркооранжерия край Садово
5
Разкриха високотехнологична наркооранжерия край Садово
Жълт код за интензивни валежи, след това ни очаква слънчев и по-топъл уикенд
6
Жълт код за интензивни валежи, след това ни очаква слънчев и...

Най-четени

Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в продълженията и след европейската титла завоюва и световната корона
1
Испания покори света! "Ла Фурия“ пречупи Аржентина в...
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
2
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
3
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
4
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
5
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
6
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3

Още от: Европа

Нова гореща вълна обхвана Англия, очакават се температури до 30°
Нова гореща вълна обхвана Англия, очакават се температури до 30°
Търговската война на Тръмп: Нови мита влязоха в сила, ЕС ще плаща 12,5% Търговската война на Тръмп: Нови мита влязоха в сила, ЕС ще плаща 12,5%
Чете се за: 04:00 мин.
Франция иска помощ от ЕС за справяне с опустошителните горски пожари Франция иска помощ от ЕС за справяне с опустошителните горски пожари
Чете се за: 00:52 мин.
Мисията на българските училища зад граница Мисията на българските училища зад граница
Чете се за: 05:15 мин.
Пожарите във Франция: Продължава евакуацията на десетки хиляди в засегнатите райони Пожарите във Франция: Продължава евакуацията на десетки хиляди в засегнатите райони
Чете се за: 00:35 мин.
Масирани руски удари в Източна Украйна Масирани руски удари в Източна Украйна
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души загинаха (СНИМКИ)
Тежка катастрофа затвори пътя Русе – Бяла, четирима души...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Военният министър: Американските самолети няма да пристигнат днес, вероятно другата седмица Военният министър: Американските самолети няма да пристигнат днес, вероятно другата седмица
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
ЕС осигурява подкрепа за Франция и Испания в борбата с пожарите ЕС осигурява подкрепа за Франция и Испания в борбата с пожарите
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Почина дългогодишният общински съветник и бивш заместник-председател на СОС Милка Христова Почина дългогодишният общински съветник и бивш заместник-председател на СОС Милка Христова
Чете се за: 02:12 мин.
Общество
Бюджет 2026: Депутатите гласуват окончателно парите на държавата
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Търговската война на Тръмп: Нови мита влязоха в сила, ЕС ще плаща...
Чете се за: 04:00 мин.
Европа
По зрителски сигнал до БНТ: Колко струват такситата по морето и...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Какво трябва да знаем за купуването на осигурителен стаж за пенсия?
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ