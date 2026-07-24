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Франция иска помощ от ЕС за справяне с опустошителните горски пожари

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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франция иска помощ справяне опустошителните горски пожари
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Френският президент Еманюел Макрон обяви, че ще поиска помощ от Европейския Съюз за справяне с унищожителните горски пожари.

Вече няколко дни страната е в плен на огнената стихия. Десетки хиляди са евакуираните в югозападанта част на Франция, най-тежко засегнат е департаментът Жиронд.

Огнената стихия гори близо до Аркашон, над 10 хиляди туристи са били принудени да напуснат хотелите си. Пожарите идват на фона на три горещи вълни, които засегнаха Франция. Жегата взе и много жертви в страната.

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

#евакиурани # Еманюел Макрон #помощ от ЕС #горски пожари #Франция

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