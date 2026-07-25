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Министър Александър Пулев: Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол

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Рафинерията "Лукойл" не преработва руски петрол, каза министърът на икономиката Александър Пулев в "Говори сега". Той допълни, че вече са подадени искания за дерогации, след като вчера САЩ оповестиха удължаване на срока с още един месец на отлагането на санкциите, свързани с активите на "Лукойл".

Александър Пулев, министър на икономиката: "Подадохме си нужните документи, заедно с експертите от Министерство на енергетиката, имахме редица срещи по темата, официални, неофициални, така че аз смятам, че ние от страна на българското правителство, през лицето и института на особения търговски оправител, категорично във всеки един момент сме спазвали изискванията на дерогацията.

Ще получим ли удължаване на дерогацията, обаче?

Виждам това, което се случва, имам поглед върху рафинерията, защото след една законодателна инициатива от страна на "Прогресивна България", вече формално министърът на икономиката има достъп до информация и аз съм се възползвал от този достъп до информация и съм видял портфолиото на доставчиците. Всяка една от фирмите отговаря на изискванията на санкционирани партньори, така че ние не сме били в нарушение в нито един момент.

Дори и при предишното управление и предишният особен управител?

Сега още чакаме анализите от предишния резултат от работата на господин Спецов. Имаме насрочен международен одит."

От "Прогресивна България"вече са внесли промяна в Закона за нефтените продукти, която да превърне обектите на "Лукойл" в обекти с национално-стратегическо значение.

"Представете си, ако рафинерията спре да работи утре, защото това е буквално наследството, реално, ако утре спре да работи рафинерията, ако влязат руски собственици, почват да чукат санкциите на вратата, тогава ще има истински демарж от британското и от американското посолство, защото ние няма да имаме друг избор, освен да влизаме в някакъв обяснителен режим. Ние няма да имаме контрол върху тези дружества."

По повод договора с "Райнметал" Александър Пулев обясни, че държавата рестартира дискусията и започва от един празен лист, което е наследството от предишното управление.

"Реално към настоящия момент няма абсолютно нито една договореност, която да защитава български интереси, която да показва проектна готовност. 130 милиона са преведени на ВМЗ - Сопот. Установихме основни дефицити, които са на структурно ниво и които под всякаква форма ни дават това обяснение - че не имало силна преговорна позиция, под някаква форма правителството и кабинета Борисов не са били в готовност да вървят напред с този процес професионално."

Пари категорично няма, не са били заложени такива, допълни министърът.

"Няма финансова обосновка за финансовите параметри и реално за обекта на инвестиционното намерение. В един момент от 400 милиона евро задължение като инвестиционен характер и сума от страна на българското правителство тази сума набъбва до близо 700 милиона евро. Т.е. задължението на българската държава става около 1,5 милиарда лева зад които стоят 180 милиона обеспечения в бюджета, като те стоят за жалост само на хартия."

Александър Пулев даде и пример за странни и симулативни действия от страна на предишните управляващи:

"Тук има една серия от доста цинични и симулативни действия от страна на госпожа Петкова, на министра на финанса на господин Борисов. Буквално залагат се 180 милиона лева в бюджета, които в серия от транзакции стигат до ВМЗ, партньора на "Райнметал" в съвместното дружество. 180 милиона се превежат от централния бюджет към ВМЗ под формата на увеличения на капитала.

- Ето, значи има пари.

Стигат до ВМЗ и буквално преди да бъдат осчетоводени и преди да бъдат регистрирани в търговския регистър, те се връщат от ВМЗ под формата на дивидент пак към централния бюджет. Една схема, една серия от осчетоводни транзакции, която има две основни цели. Първо, да заблуди нашите европейски партньори, че има пари, че има първоначален капитал, за да се подкрепи тази инвестиция. И второ, да заблуди българските граждани, като масажираме едно дефицитно число с серия от счетоводни хватки. И тук категорично трябва да кажем, ние не сме като вас. Ние не сме като вас и за това не ви приемаме всичките съвети по време на бюджетна комисия. Ние няма да манипулираме българските граждани. Ние няма да използваме счетоводни трикове. Ние няма да се крием зад гърба на стратегическите партньори."

Вижте целия разговор във видеото

#Лукойл Нефтохим #"Райнметал" #Александър Пулев #министър на икономиката #новини в Метрото

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