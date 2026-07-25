НАП не откри нарушения при данъчната ревизия на Иван Демерджиев

Националната агенция за приходите (НАП) оповести резултати от данъчна ревизия на вътрешния министър Иван Демерджиев. Това се случва след като от ДПС обявиха, че ще изпратят сигнал до прокуратурата за имотното състояние на Демерджиев и съпругата му.

От НАП обявиха, че ревизия на силовия министър е била възложена на 17 юни 2024 г. по разпореждане на Софийската градска прокуратура и обхваща доходите му за периода от началото на 2018 до края на 2023 г.

Анна Митова, директор на Дирекция "Комуникации" в НАП: "Изследвани са размерът на получените доходи и тяхното деклариране, притежаваното недвижимо и движимо имущество, както и начинът на придобиването му. Проверени са финансови активи, участия, непарични вноски, дялове и акции в търговски дружества, банкови сметки в страната и чужбина, както и налични средства в левове и други валути."

Проверката е обхванала още евентуални вземания, заеми и кредити, включително отношения с трети лица, както и пътуванията на Демерджиев в чужбина. Ревизионният акт е издаден и връчен на 9 септември 2025 г. Той е с нулев резултат – не са установени допълнителни данъчни задължения или нарушения на законодателството.