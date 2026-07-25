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Предимно ясно време с незначителна купеста облачност

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През нощта ще бъде предимно ясно. Северозападният вятър ще отслабне, на места и ще стихне, съобщиха от НИМХ. Утре ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от югозапад и с него температурите ще се повишат, максималните ще бъдат между 28° и 33°, в София - около 30°. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и ще се понижи до средното.

По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа морски бриз. Максималните температури ще бъдат между 26° и 28°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб югозападен, по най-високите части – умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 16°.

В понеделник над страната ще премине атмосферно смущение. Ще преобладава слънчево време, с купеста облачност, след обяд в планините и купесто-дъждовна. На места ще превали краткотрайно, възможно е и да прегърми. Вятърът ще е по-често умерен, отначало югозападен, до края на деня ще се ориентира от северозапад; ще се запази и във вторник, но ще се завърти от север-северозапад, по-късно в Източна България ще от север-североизток. Ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, вероятността за валежи е малка.

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